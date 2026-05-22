"Увод у анатомију" добија нови обрт: Љубитељи серије биће одушевљени

Стижу велике вијести за љубитеље серије "Увод у анатомију". У уторак је званично потврђено да је у припреми нови спин-оф чија ће радња бити смјештена у Тексасу.
Нова серија ће имати неколико кључних повезница са оригиналним хитом, што ће сасвим сигурно обрадовати дугогодишње фанове. На пројекту је ангажована Шонда Рајмс, ауторка "Увода у анатомију", која учествује као сукреаторка, сценаристкиња и извршна продуценткиња. Уз њу ће на серији радити и Мег Маринис, актуелна шоуранерка "Увода у анатомију".
У пројекат је укључена и Елен Помпео, звезда серије и дугогодишње заштитно лице Мередит Греј, која ће обављати функцију извршне продуценткиње.
Премијера се очекује 2027. године, преноси Курир
Како пише Дедлајн, серија је већ добила директну наруџбину за приказивање, а премијера на мрежи Еј-Би-Си очекује се средином телевизијске сезоне 2027. године.
