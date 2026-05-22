У Бањалуци ухапшена два момка из Челинца: Смета им поступање полиције, а не смета што возе пијани!

22.05.2026 10:44

Свакодневно смо свједоци тешких саобраћајних незгода, које често заврше најтрагичнијим исходом. Свакако, један од водећих узрока незгода је алкохол и вожња у пијаном стању.

Тако су прексиноћ, као скоро и сваку претходну ноћ, бањалучки полицајци имали пуне руке посла због пијаних возача. Један је ухапшен, а приведен је и "сувозач".

"Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука лишили су јуче слободе лице П.Т. и Д.Ћ. оба из Челинца, због почињеног прекршаја из члана 24. Закона о јавном реду и миру. Полицијски службеници су у Бањалуци контролисали путничко возило марке „BMW“ којим је управљало лице П.Т., а лице Д.Ћ. је било сувозач. Приликом контроле наведена лица су ометала полицијске службенике у обављању службене радње, те се оглушила на законито издато наређење полицијских службеника", саопштено је из ПУ Бањалука.

Све је почело, како један од приведених тврди, када је "кроз прозор аута" другом возачу добацио "Како то возиш?". Убрзо се испоставило су то били униформисани полицајци у необиљеженом возилу који су их потом и зауставили. Један од приведених, за Црну-хронику се жалио на поступање полиције, а сметало му је, како каже, што је полицајац према њима "наступио агресивно".

Оно што му није сметало јесте што је његов колега возио са са 1,25 промила.

"Испитивањем на присуство алкохола код лица П.Т. утврђено је присуство од 1,25 g/kg, а код лица Д.Ћ. присуство од 1,44 g/kg алкохола у организму. Против лица П.Т. ће бити покренут прекршајни поступак и због почињеног прекршаја из члана 174. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ. О наведеном је обавијештен дежурни судија Основног суда у Бањалуци – Одјељење за прекршаје", саопштено је из полиције.

Цијели случај завршио је, како то обично бива, на друштвеним мрежама, гдје је један објављен снимак који је направио један од приведених. На снимку, он каже да су "они возили BMW", те како их је полиција зауставила са "фордом".

"Они хоће нама пишу казну", чује се на снимку. Испод снимка могли су се прочитати и броји коментари који већином подржавају полицију у санкционисању оваквог понашања.

"Кад неко моли за шамар", "Како се понашате, требало вас је одмах хапсити. Свака друга полиција би вас намлатила и одвела", "Е како је овакве Брозова милиција за кратко вријеме ресетовала и враћала на фабричка", "Пробај се у Италији расправљати са карабињерима", "Ни он не зна шта прича, још човјек снима", "И полиција трпи свашта", "Ма нек си возио БМВ то је битно", само су неко од коментара.

Након привођења обојица су одведена на тријежњење у Залужане.

