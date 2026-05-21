Потресни детаљи истраге: Тијело Александра Нешовића Баје паљено прије него што је заливено бетоном

Истрага и проналазак тијела Александра Нешовића Баје довела је до шокантног открића – прије него што је тијело заливено бетоном, убице су га покушале да спале!
Подсјетимо, у атару села Јарковци, након вишедневне, опсежне и даноноћне потраге, полицијске снаге и форензичари лоцирали су и данас откопали метално буре са забетонираним тијелом. За тијело се сумња да су остаци брутално убијеног Александра Нешовића Баје. Подсјетимо, Нешовић је смртно рањен у локалу на Сењаку прије 10 дана, а због убиства је ухапшено више од 10 људи.
Истрага је довела до шокантног открића – прије него што је тијело заливено бетоном, убице су га покушале да спале. Детаљи говоре да је тијело било дјелимично спаљено, "до пола", прије него што су га ставили у буре.
Проналазак је означио драматичан преокрет у истрази, а овај покушај спаљивања тумачи се као слање недвосмислене и језиве мафијашке поруке.
У криминалним круговима, када се користи овакав степен насиља и оваква метода "рјешавања" тијела, то се интерпретира као демонстрација екстремне моћи и бруталне освете. Покушај спаљивања и затим бетонирања тијела има вишеструко значење:
Сем тога, не искључује се ни могућност да је тијело спаљено како би отежало форензичку идентификацију жртве и прикривање узрока смрти.
На лицу мјеста се тренутно налазе јаке полицијске снаге, врх УКП и дежурни тужилац који руководе истрагом. Форензичари су одмах започели изузетно тешку операцију покушаја отварања металног бурета, чија је тежина потврдила сумње да је тијело заливено бетоном.
Полиција је блокирала прилазе цијелој локацији на којој је буре пронађено, док форензичари прикупљају трагове како би се утврдиле све околности овог гнусног злочина. Више јавно тужилаштво у Београду раније је покренуло истрагу против десет лица због сумње да су учествовали у тешком убиству Александра Нешовића.
