Форензичари покушавају да отворе забетонирано буре: Сумња се да је у њему тијело Александра Нешовића Баје

21.05.2026 18:15

Буре у ком се налази тијело Александра Нешовића Баје
Фото: Telegraf video/Screenshot

У атару села Јарковци, након вишедневне и опсежне потраге, полицијске снаге и форензичари лоцирали су и откопали метално буре са забетонираним тијелом, за које се сумња да су остаци брутално убијеног Александра Нешовића Баје.

Подсјетимо, Нешовић је смртно рањен у локалу на Сењаку прије 10 дана, а због убиства је ухапшено више од 10 људи.

Проналазак је означио драматичан преокрет у истрази овог случаја, а сцене са терена биле су потресне.

Форензичари су одмах започели изузетно тешку операцију покушаја отварања металног бурета, чија је тежина потврдила сумње да је тијело, у покушају да се трајно сакрије, заливено бетоном. Снимци са лица мјеста, до којих је Телеграф.рс дошао, свједоче о мукотрпној борби стручњака да пробију бетонску смјесу и извуку доказе из бурета.

Полиција је блокирала прилазе цијелој локацији на којој је буре пронађено, док форензичари прикупљају трагове како би се утврдиле све околности овог гнусног злочина. Више јавно тужилаштво у Београду раније је покренуло истрагу против десет лица због сумње да су учествовали у тешком убиству Алекдандра Нешовића.

