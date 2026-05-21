Несвакидашња срећа у Херцеговини: Тројица браће истог дана постали д‌једови

21.05.2026 18:12

Фото: Pixabay

Из Мркодола код Томиславграда стиже једна посебно лијепа и ријетка вијест.

У великој породици Томић, коју у селу од миља зову Пећенковићи, чак тројица браће истог дана постали су д‌једови.

Браћа Миће, Јока и Нено 19. маја добили су своје нове животне радости – унучиће Мару, Луку и Фрању. Најприје је на свијет стигла мала Мара, потом Лука, а затим и мали Фрањо, чиме је овај датум заувијек постао посебан за цијелу породицу.

Велика и сложна породица

Породица Томић позната је као велика, сложна и повезана породица у којој шесторо браће и једна сестра годинама његују заједништво, међусобно поштовање и породичне вриједности. Њихова повезаност сада је додатно учвршћена једном посебном и радосном породичном причом.

Овакав догађај права је ријеткост не само у Мркодолу него и много шире, али једно је сигурно – овакве вијести увијек изазивају осмијехе и радост.

Када се у једном дану роде чак троје унучића, ријеч је о тренутку који ће се дуго памтити и препричавати, пише Tomislavcity.com.

