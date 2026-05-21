Из Мркодола код Томиславграда стиже једна посебно лијепа и ријетка вијест.
У великој породици Томић, коју у селу од миља зову Пећенковићи, чак тројица браће истог дана постали су дједови.
Браћа Миће, Јока и Нено 19. маја добили су своје нове животне радости – унучиће Мару, Луку и Фрању. Најприје је на свијет стигла мала Мара, потом Лука, а затим и мали Фрањо, чиме је овај датум заувијек постао посебан за цијелу породицу.
Породица Томић позната је као велика, сложна и повезана породица у којој шесторо браће и једна сестра годинама његују заједништво, међусобно поштовање и породичне вриједности. Њихова повезаност сада је додатно учвршћена једном посебном и радосном породичном причом.
Овакав догађај права је ријеткост не само у Мркодолу него и много шире, али једно је сигурно – овакве вијести увијек изазивају осмијехе и радост.
Када се у једном дану роде чак троје унучића, ријеч је о тренутку који ће се дуго памтити и препричавати, пише Tomislavcity.com.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
