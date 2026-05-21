Иран планирао низ напада у Њемачкој: Подигнуте оптужнице против двојице мушкараца

21.05.2026 18:45

Фото: pexels/Radwan Menzer

Њемачко Савезно тужилаштво подигло је оптужнице против двојице мушкараца у вези с наводним низом планираних напада иранске тајне службе у Њемачкој.

У судским документима, у које је Шпигел имао увид, мете покушаја атентата који је наводно планирао ирански режим били су предсједник Централног савјета Јевреја Јозеф Шустер и предсједник њемачко-израелског друштва Фолкер Бек.

Иранске револуционарне гарде и припремао је потенцијалне нападе у Њемачкој, а био је у блиском контакту са иранског специјалном јединицом Курдс која је специјализована за операције ван Ирана.

Он је, према истрази, почетком 2025. године, добио наређења из Техерана да прикупи информације о двије потенцијалне мете које су очигледно требало да буду убијене- Јозефу Шустеру и Фолкеру Беку, односно да шпијунира јеврејску продавницу и кошер супермаркет у Берлину.

Такође он је током 2025. године шпијунирао неколико адреса у Берлину повезаних са потенцијалним метама атентата и тражио могуће саучеснике, а у мају 2025. године, ступио је у контакт са 52-годишњим Авганистанцем Тавабом М., против кога је такође данас подигнута оптужница, а који је пристао да набави оружје и ангажује убицу да убије Фолкера Бека.

Наводно планирани напади никада нису извршени - у јуну 2025. године, Али С. је ухапшен у Орхусу, у Данској, а касније изручен Њемачкој и терети се за шпијунажу за Иран и "шпијунажу у сврху саботаже", док је његов саучесник, Таваб М. оптужен за покушај убиства.

Адвокат Алија С, рекао је за Шпигел да ће оспорити тужбе, додајући да се сматра да је његов клијент невин, док је адокат Таваба М. одбио да коментарише.

Предсједник њемачко-израелског друштва Фолкер Бек позвао је њемачког министра спољних послова Јохана Вадефула да, као одговор, протјера иранског амбасадора у Њемачкој.

"Њемачка не може да стоји скрштених руку док стране државе убијају Јевреје и пријатеље Израела овдје", рекао је он.

Иако је Иран негирао планирање напада у Њемачкој, њемачке безбједносне власти упозоравају на нападе у Европи од стране проиранске групе Харакат Ашаб ал-Џамин ал-Исламија које је постала видљиво активна након почетка иранског рата.

Безбједносни званичници изразили су забринутост због активности групе, за коју стручњаци вјерују да би могла да стоји иза Иранске револуционарне гарде. Сенат Вишег регионалног суда у Хамбургу је надлежан за одлучивање о томе да ли ће прихватити сада поднете оптужбе.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

