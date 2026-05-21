Стручњаци упозоравају: Хиљаде људи у ризику од еболе, свијет види само ''врх леденог бријега''

Аутор:АТВ
Коментари:0
Здравствени стручњаци упозорили су да свијет тренутно види само "врх леденог бријега" док се шири смртоносна епидемија еболе, а због погоршања здравствене ситуације Индија и Афричка унија одгодиле су планирани самит.
Глобалне здравствене институције упозориле су да број потврђених случајева заразе вирусом еболе у најновијој епидемији у Конгу представља само дио стварног броја обољелих те да су случајеви регистровани и далеко од почетног жаришта.
До сада је потврђено око 600 сумњивих случајева, а процјењује се да је умрло око 130 особа.
Свјетска здравствена организација (СЗО) прошле седмице прогласила је ову епидемију, укупно 17. забиљежену у Конгу, ванредним догађајем од међународног јавноздравственог значаја.
Уганда је привремено обуставила јавни путнички саобраћај према Конгу у трајању од четири седмице, док транспорт хране и робе остаје дозвољен.
Предсједавајућа одбора Коалиције за иновације у припреми за епидемије (ЦЕПИ) Јане Халтон упоредила је развој епидемије с леденим бријегом.
"Видјели смо само врх леденог бријега. А како му се приближавамо, видимо да је веома велик", изјавила је Халтон у Женеви.
Додала је да су стварни размјери епидемије вјероватно знатно већи од службено потврђених података.
Говорећи о могућности развоја вакцине против соја Бундибугјо, навела је да постоји одређени потенцијал, али да је ријеч о изузетно захтјевном процесу.
За разлику од соја Заире, за Бундибугјо сој еболе тренутно не постоји одобрена вакцина, иако су истраживања започела и прије избијања епидемије.
Додатну забринутост изазвало је потврђивање нових случајева у провинцији Јужни Киву, неколико стотина километара удаљеној од почетног епицентра епидемије у провинцији Итури
Портпарол побуњеничке групе М23, коју подржава Руанда, саопштио је да је потврђен нови позитиван случај у подручју под њиховом контролом.
По наводима побуњеника, заражена особа допутовала је из провинције Тсхопо, гдје раније нису били регистровани случајеви.
Наводи се да је ријеч о 28-годишњој особи која је преминула и сахрањена уз посебне здравствене мјере.
Локалне власти саопштиле су да је још једна особа са сумњом на заразу стављена у изолацију.
Индија је објавила да одгађа самит Индија - Африка, који је требао бити одржан наредне седмице у ЊуДелхију.
Индијско Министарство вањских послова саопштило је да су обје стране закључиле да би одржавање самита требало помјерити због развоја здравствене ситуације на афричком континенту.
Индија је истовремено изразила спремност да подржи напоре афричких центара за контролу болести у одговору на епидемију.
Самит је био планиран од 28. до 31. маја, а нови термин још није објављен.
Аеродром Индира Гандхи у Њу Делхију увео је здравствена упозорења за путнике који долазе из Конга, Јужног Судана и Уганде.
По доступним подацима, током посљедњих 50 година више од 15.000 људи умрло је од високо заразне хеморагијске грознице изазване вирусом еболе у Африци.
