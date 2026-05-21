Хаос у Турској: Рације широм земље, ухапшена 71 особа

Турске власти ухапсиле су 71 осумњиченог у операцијама против организованих криминалних група у 11 провинција, саопштено је из Министарства унутрашњих послова.
У саопштењу Министарства наводи се да су власти координисале рације против 15 криминалних група, сарађујући са тужиоцима и јединицама за борбу против кријумчарења, организованог и кибернетичког криминала.
Истражиоци су рекли да су осумњичени били умијешани у превару, трговину дрогом, илегално клађење, фалсификовање докумената, шверц дувана и зеленашење.
Одбор за истрагу финансијског криминала идентификовао је трансакције на рачунима у укупном износу од приближно 2,748 милијарди турских лира односно 70 милиона америчких долара/ повезане са осумњиченима, преноси Синхуа.
