Рада проговорила о Милановом дугу од 50.000 евра који је наводно платила: ''Он ће причати када буде вријеме''

21.05.2026 16:13

Пјевачица Рада Манојловић
Рада Манојловић јуче се појавила на слављу код колегинице Катарине Грујић. Видно расположена говорила је о свим актуелним дешавањима, па и о Милану Станковићу.

Раду је на питање да ли је истина да је платила 50.000 евра да Милан Станковић изађе из Гранда, што је причао и Жика Јакшић, рекла:

- Нека то остане мистерија. Жика каже своје, ја своје. Нисам рекла да није истина. Нисам рекла ништа. Свако има своје мишљење, а Милан ће о свему томе причати кад буде дошло вријеме - рекла је Рада, а на питање да ли то значи да је истина да се Милан Станковић враћа на естраду, пјевачица је изјавила:

- Ништа нисам рекла. Њега ћете да питате о свему. Човјек има уста, уши, језик, хвала Богу, умије да прича - изјавила је Рада кроз смијех.

Пјевачица се дотакла и свађе са Катарином Грујић, како се раније писало оне су се посвађале због бившег партнера Манојловићеве.

Јавност је годинама брујала о њеној свађи са Каћом Грујић, а како сада каже, "ратне сјекире" су одавно закопале.

- Сви су се ту упетљали. Ако је она демантовала и ја ћу. Много година је прошло, истина. Дала сам једном интервју и објаснила шта је позадина приче. Дуго се понавља та прича да смо нас двије у сукобу, да имамо неки проблем, а као што видите, ја сам драге воље дошла на њен рођендан и промоцију. Ја сам била та која је преузела комуникацију са њом, имајући у виду да је више моја другарица него што познаје Хариса, па сам преузела реализацију тог дуета. Њој се пјесма на прву свидјела, вјерујем да се послије можда предомислила, али се то исто јави. То није сујета, то је можда неки понос. Договорили смо се све, заказали смо студио, код Ралета је то било, сви смо чекали, а она није дошла и никад се више није јавила. Али то је све прошло, разумјела сам је сад - признала је Манојловићева.

"Ништа ме не питајте"

Недавно се појавила вијест да се Милан стварно враћа на сцену, а Рада је тада ту тему одмах прокоментарисала.

- Ништа ме не питајте, не смијем ништа да кажем, али одушевљена сам јер се Милан враћа на сцену. То ће бити прави хаос и једва чекам! Никад није ни требало да одустане од пјевања - рекла је певачица за Информер.

Рада је вијест да Милан на јесен издаје албум, прокоментарисала и на друштвеној мрежи "X".

"Јесте, што јесте, али причати се не смије", написала је Манојловићева, а корисницима ове друштвене мреже било је јасно да је она у све упућена, али да не смије ништа да открива.

