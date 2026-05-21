Ево због чега Слоба Васић неће бити пуштен из психијатријске установе

Пјевач Слоба Васић тренутно се налази на лијечењу на мушком одјељењу психијатријске установе Лаза Лазаревић, а установу до даљњег неће напуштати, сазнаје Телеграф.
Наиме, иако су се јуче појавиле информације да ће га ускоро пустити, како Телеграф сазнаје, то се неће десити до даљњег.
- Докторка која га води имала је смртни случај у породици и неко вријеме неће бити у клиници, а без њене сагласности њега не могу да пусте, тако да се не зна када ће Слоба изаћи -рекао је извор за Телеграф.
Подсјетимо, Слоба Васић је недавно скинут са лета непосредно пред полетање за Цирих, због чега је морао да реагује и сам капетан лета.
Обезбјеђење га је извело из зграде аеродрома, након чега му је пружена помоћ на Војномедицинској академији (ВМА). Након пријема, он је са ВМА пребачен директно на мушко одељење болнице Лаза Лазаревић, гдје је наставио опоравак под стручним надзором.
Његова видно сломљена супруга Јелена тада је кратко, али потресно прокоментарисала цијелу ситуацију.
- Не могу ништа да причам. Немам снаге. Не могу ништа да кажем. Он је за сада добро, жив и здрав - навела је Лела.
Слоба Васић је једном приликом био у болници због операције којој се подвргао, а због које се потом покајао.
Он је уградио балон у стомак како би смршао, а онда је истакао да је то била грешка.
- Велика грешка. То је класична обмана. Желудац је растегљив, тако да то неће спријечити или зауставити вашу потребу за храном у било ком смислу. Грешка је цијела та прича са балоном, само сам дао предобар маркетинг погрешним људима - говорио је раније Слоба Васић.
