"Велика грешка је цијела та прича" Слоба хоспитализован, а због овог потеза се горко каје

19.05.2026 08:08

Слоба Васић
Фото: Youtube/Grand Online

Фолк пјевач Слоба Васић хоспитализован је након што је у алкохолисаном стању избачен са авионског лета.

Он је са ВМА пребачен у болницу Лаза Лазаревић, а јавност је досад више пута брујала о његовим хоспитализацијама због различитих разлога.

Он је једном приликом био у болници због операције којој се подвргао, а због које се јако покајао.

Васић је уградио балон у стомак како би смршао, а онда је истакао да је то била грешка.

- Велика грешка. То је класична обмана. Желудац је растегљив, тако да то неће спречити или зауставити вашу потребу за храном у било ком смислу. Грешка је цијела та прича са балоном, само сам дао предобар маркетинг погрешним људима - говорио је Васић.

Избачен из авиона, па хоспитализован

Подсјетимо, незапамћена драма одиграла се када је Васић у алкохолисаном стању направио хаос у авиону непосредно пред полетање за Цирих, због чега је морао да реагује и сам капетан лета.

Обезбјеђење га је потом извело из зграде аеродрома, након чега му је пружена помоћ на Војномедицинској академији (ВМА). Након пријема, он је са ВМА пребачен директно на мушко одељење болнице Лаза Лазаревић, гдје ће наставити опоравак под стручним надзором.

Уградио балон у желудац, па се покајао: Слоба Васић смршао 50 килограма, један потез му промијенио живот

Његова видно сломљена супруга Јелена тада је кратко али потресно прокоментарисала цијелу ситуацију.

- Не могу ништа да причам. Немам снаге. Не могу ништа да кажем. Он је за сада добро, жив и здрав - навела је Лела.

(телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

