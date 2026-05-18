Уградио балон у желудац, па се покајао: Слоба Васић смршао 50 килограма, један потез му промијенио живот

Аутор:АТВ
Коментари:0
Пјевач Слоба Васић тренутно борави у психијатријској болници "Лаза Лазаревић" након што је према писању медија, удаљен из авиона, јер је био у алкохолисаном стању.
Он је под надзором љекара, његово стање се прати, а супруга Јелена га редовно обилази и брине о њему, преноси Блиц.
Прошла година била је кључна за њега када је ријеч о његовом изгледу. Наиме, пјевач је дуго кубурио са вишком килограма, а онда се прошлог љета одлучио на операцију смањења желуца у Турској.
Неколико дана касније пратиоцима на Инстаграму испричао је како тече опоравак.
– Шта ти је живот, до јуче сам толико јео да ја не могу да вам објасним. Једеш, једеш и једеш па ти буде лоше колико си јео. А зато сам и дошао у ову ситуацију да сам буквално морао да урадим операцију желуца. Радио сам у Турској, толико ми је било тешко и сам себи сам постао тежак. Бољеле су ме кости, ноге од стајања – почео је своју исповијест Слоба.
Како је рекао, он већ шест дана не једе ништа и већ осјећа разлику.
Савјети
Додајте један састојак у шампон и спријечите опадање косе
– Данас је већ шести дан од операције, не кажем да сам сад мршав, него се много лакше осјећам. Ово је шести дан како нисам окусио храну у било ком облику. Сам себи се чудим због тога. Сад сам наручио супу, то је једино што смем да поједем, само ту водицу. Једем супу и размишљам се колико је тешко и да ли ја уопште сад смијем ово да поједем, да не буде унутра нешто љуто што би ни наштетило желуцу – рекао је пјевач и додао:
– Како је живот чудо. Окрене ти се за трен ока. о јуче не бих знао да вам причам да се пазите, јер нисам ово искусио. Сада, када шести дан нисам појео ништа и када ми је психички доста тешко, онда човјек схвати све. Када добијеш први пут мало воде, па кад узмеш и видиш колико си срећан кад добијеш та два три гутљаја… да не говорим сад кад сам узео двије три кашике супе – објаснио је.
У јануару ове године Слоба Васић обавијестио је пратиоце на Инстаграму да је успио да смрша чак 50 килограма.
– Драги моји. Чекао сам мало дуже на овај моменат. Али и дочекао. – 50 килограма! Дефинитивно имам разлога да будем срећан. Осећам се много љепше и здравије, имам више самопоуздања у сваком смислу – написао је Слоба на Инстаграму.
Слоба Васић је најприје хтио да се вишка килограма ријеши уградњом балона у желудац, али је брзо схватио да овај захват не може да му ријеши проблем, па га је брзо извадио.
– Уградио сам балон, али ми није помогао, па сам га извадио. Након тога сам тренирао и дотјерао линију, па сам опет испао будала и отишао сам да скинем вишак коже и без везе сам направио рез од кука до кука, поново сам се угојио јер нисам могао да тренирам. Сада водим рачуна и о исхрани. Због празника сам одложио тренинг, али ево послије празника се враћам – рекао је раније Слоба.
Сцена
Десингерица се вози у златној лимузини, открио колико кошта изнајмљивање
На крају пјевач је одлучио да смрша уз помоћ напорних тренинга, а позабавио је и својом исхраном. Очигледну му овај план није пошао за руком, па се на крају ипак одлучио за озбиљну операцију.
Пјевач Слоба Васић је наводно избачен из авиона. Он је наводно био под дејством алкохола и уклоњен је са лета за Цирих гдје је требало да има наступ.
Наиме, због пјевачевог понашања у алкохолисаном стању наводно је реаговао капетан авиона и наредио да Слоба Васић буде избачен због понашања.
Обезбјеђење аеродрома дошло је и извело га је из авиона, а онда и спровело до излаза из зграде, навео је Пи
Слоба Васић је након тога потражио љекарску помоћ у Ургентном центру, а потом пребачен на ВМА на испирање желуца, писао је “Курир”. Са ВМА Слоба је пребачен у психијатријску болницу “Лаза Лазаревић”.
Он је, како сазнаје “Блиц”, задржан у овој установи због терапије за анксиозност коју користи, а која не би смјела да се комбинује са алкохолом па ће бити под надзором лекара.
Слобу у болници обилази његова супруга Јелена, која је завршила тежак факултет и развила је бизнис у Београду.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
4 ч0
Сцена
6 ч0
Сцена
6 ч0
Сцена
8 ч0
Најновије
20
01
19
59
19
58
19
47
19
41
Тренутно на програму