Уградио балон у желудац, па се покајао: Слоба Васић смршао 50 килограма, један потез му промијенио живот

18.05.2026 16:57

Пјевач Слоба Васић
Пјевач Слоба Васић тренутно борави у психијатријској болници "Лаза Лазаревић" након што је према писању медија, удаљен из авиона, јер је био у алкохолисаном стању.

Он је под надзором љекара, његово стање се прати, а супруга Јелена га редовно обилази и брине о њему, преноси Блиц.

Прошла година била је кључна за њега када је ријеч о његовом изгледу. Наиме, пјевач је дуго кубурио са вишком килограма, а онда се прошлог љета одлучио на операцију смањења желуца у Турској.

Неколико дана касније пратиоцима на Инстаграму испричао је како тече опоравак.

– Шта ти је живот, до јуче сам толико јео да ја не могу да вам објасним. Једеш, једеш и једеш па ти буде лоше колико си јео. А зато сам и дошао у ову ситуацију да сам буквално морао да урадим операцију желуца. Радио сам у Турској, толико ми је било тешко и сам себи сам постао тежак. Бољеле су ме кости, ноге од стајања – почео је своју исповијест Слоба.

Како је рекао, он већ шест дана не једе ништа и већ осјећа разлику.

– Данас је већ шести дан од операције, не кажем да сам сад мршав, него се много лакше осјећам. Ово је шести дан како нисам окусио храну у било ком облику. Сам себи се чудим због тога. Сад сам наручио супу, то је једино што смем да поједем, само ту водицу. Једем супу и размишљам се колико је тешко и да ли ја уопште сад смијем ово да поједем, да не буде унутра нешто љуто што би ни наштетило желуцу – рекао је пјевач и додао:

– Како је живот чудо. Окрене ти се за трен ока. о јуче не бих знао да вам причам да се пазите, јер нисам ово искусио. Сада, када шести дан нисам појео ништа и када ми је психички доста тешко, онда човјек схвати све. Када добијеш први пут мало воде, па кад узмеш и видиш колико си срећан кад добијеш та два три гутљаја… да не говорим сад кад сам узео двије три кашике супе – објаснио је.

У јануару ове године Слоба Васић обавијестио је пратиоце на Инстаграму да је успио да смрша чак 50 килограма.

– Драги моји. Чекао сам мало дуже на овај моменат. Али и дочекао. – 50 килограма! Дефинитивно имам разлога да будем срећан. Осећам се много љепше и здравије, имам више самопоуздања у сваком смислу – написао је Слоба на Инстаграму.

Уградио балон у желудац

Слоба Васић је најприје хтио да се вишка килограма ријеши уградњом балона у желудац, али је брзо схватио да овај захват не може да му ријеши проблем, па га је брзо извадио.

– Уградио сам балон, али ми није помогао, па сам га извадио. Након тога сам тренирао и дотјерао линију, па сам опет испао будала и отишао сам да скинем вишак коже и без везе сам направио рез од кука до кука, поново сам се угојио јер нисам могао да тренирам. Сада водим рачуна и о исхрани. Због празника сам одложио тренинг, али ево послије празника се враћам – рекао је раније Слоба.

На крају пјевач је одлучио да смрша уз помоћ напорних тренинга, а позабавио је и својом исхраном. Очигледну му овај план није пошао за руком, па се на крају ипак одлучио за озбиљну операцију.

Избачен из авиона, па завршио у "Лази"

Пјевач Слоба Васић је наводно избачен из авиона. Он је наводно био под дејством алкохола и уклоњен је са лета за Цирих гд‌је је требало да има наступ.

Наиме, због пјевачевог понашања у алкохолисаном стању наводно је реаговао капетан авиона и наредио да Слоба Васић буде избачен због понашања.

Обезбјеђење аеродрома дошло је и извело га је из авиона, а онда и спровело до излаза из зграде, навео је Пи

Слоба Васић је након тога потражио љекарску помоћ у Ургентном центру, а потом пребачен на ВМА на испирање желуца, писао је “Курир”. Са ВМА Слоба је пребачен у психијатријску болницу “Лаза Лазаревић”.

Он је, како сазнаје “Блиц”, задржан у овој установи због терапије за анксиозност коју користи, а која не би смјела да се комбинује са алкохолом па ће бити под надзором лекара.

Слобу у болници обилази његова супруга Јелена, која је завршила тежак факултет и развила је бизнис у Београду.

