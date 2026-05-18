Шакира добила Шпанију на суду: Дужни су јој 60 милиона евра

Аутор:АТВ
Коментари:0
Национални суд Шпаније пресудио је у корист колумбијске пјевачице Шакире (Shakira) у дугогодишњем пореском спору, наложивши шпанским пореским властима да јој врате више од 60 милиона евра уплата, казни и камата повезаних с пореском годином 2011.
Суд је закључио да Шакира 2011. године није била порески резидент Шпаније, јер власти нису успјеле доказати да је те године требала бити сматрана фискалним резидентом те земље, наводи се у пресуди објављеној у понедјељак.
Одлука поништава пореске обрачуне и казне које је шпанска пореска агенција изрекла због наводно неплаћеног пореза на приход и имовину из 2011. године.
Сцена
Трагедија пред концерт славне Шакире
У саопштењу достављеном шпанским медијима након пресуде, пјевачица је критиковала шпанске пореске власти и описала себе као мету вишегодишње кампање.
„Након више од осам година бруталног јавног надзора, организованих кампања за уништавање моје репутације и безброј непроспаваних ноћи које су утицале на моје здравље и добробит моје породице, Национални суд је коначно ствари поставио на своје мјесто“, рекла је.
„Никада није било преваре, а сама администрација то никада није успјела доказати, једноставно зато што то није била истина“, додала је.
Сцена
Шакира пала на бини усред концерта па се нашалила на свој рачун
Шпански порески инспектори тврдили су да је пјевачица током везе с бившим фудбалером Барселоне (Barcelona) Жераром Пикеом (Gerard Pique) успоставила Шпанију као центар свог личног и економског живота.
Међутим, суд је утврдио да нема довољно доказа који би показали да је Шпанија била њено примарно мјесто боравка или економске активности 2011. године, када је била на свјетској турнеји с 120 концерата у 37 земаља.
Те године није имала дјецу у Шпанији, није посједовала дом у Шпанији и није провела довољно времена у земљи да би стекла статус пореског резидента, пресудио је суд.
Хроника
Шакира из БиХ пуштена из затвора: Сматра се једном од најактивнијих џепарошкиња у Венецији
На пресуду је и даље могуће уложити жалбу Врховном суду Шпаније.
Она такође не утиче на посебан кривични случај у којем је Шакира постигла нагодбу с тужиоцима 2023. године због неплаћених пореза за период 2012–2014.
Шпанске пореске власти посљедњих година водиле су поступке против више познатих особа, укључујући фудбалере Лионела Месија (Lionel Messi) и Кристијана Роналда (Cristiano Ronaldo), као и тренера Жозеа Муриња (Jose Mourinho), који су осуђени или су постигли нагодбе у случајевима углавном повезаним с правима на имиџ и пореским резидентством.
Бивши шпански репрезентативац Шаби Алонсо (Xabi Alonso) оспорио је оптужбе против себе и ослобођен је оптужби за пореску превару одлуком Врховног суда Шпаније.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
1 ч0
Друштво
1 ч0
Кошарка
1 ч0
Регион
1 ч0
Сцена
1 ч0
Сцена
2 ч0
Сцена
6 ч0
Сцена
6 ч0
Најновије
14
06
13
58
13
56
13
55
13
55
Тренутно на програму