Шакира пала на бини усред концерта па се нашалила на свој рачун

Извор:

Б92

10.02.2026

15:29

Фото: Tanjug

На друштвеним мрежама постао је виралан снимак пјевачице Шакире, која је пала током концерта у Ел Салвадору.

Током извођења једног од својих најпознатијих хитова, колумбијска звијезда се спотакла, али инцидент није изазвао панику нити је прекинуо наступ – одмах се подигла и наставила са пјевањем као да се ништа није догодило, што су многи окарактерисали као изузетно професионално понашање.

Пад се догодио док је Шакира изводила пјесму "Си Те Вас", коју фанови обожавају већ деценијама. Док је корачала ка ивици бине на стадиону у Сан Салвадору, погрешно је крочила и пала.

Иако је пад д‌јеловао озбиљно, публика није стигла да реагује прије него што се пјевачица већ подигла, преноси Б92.

Без икакве помоћи наставила је да пјева, а стадион је најприје утихнуо, да би потом услиједили громогласан аплауз и овације када је постало јасно да је све у реду.

Шала на сопствени рачун

Неколико секунди након инцидента, Шакира се обратила публици држећи микрофон. Најприје је кратко рекла: "У реду", а затим се, уз осмијех и препознатљив шарм, нашалила: "Какав пад!"

Турнеја "Жене више не плачу"

Концерт је одржан у оквиру турнеје "Жене више не плачу", током које Шакира често говори о отпорности, личном развоју и учењу из сопствених грешака.

Раније је истицала да нико није имун на животне изазове, али и да сваки тежак тренутак може учинити човјека мудријим и снажнијим.

@kem_kel21 la caida de SHAKIRA EN SU CONCIERTO#SHAKIRA#TIKTOK#CAIDA#VIRAL#PARATI ♬ original sound - kem_kel21

Шакира

Пјевачица

