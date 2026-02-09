Logo
Large banner

Рада Манојловић открила да ли је уградила силиконе

Извор:

Гранд

09.02.2026

22:14

Коментари:

0
Рада Манојловић открила да ли је уградила силиконе

Рада Манојловић открила је да многи грешком мисле како је уградила силиконе у груди и задњицу, а све због вишка килограма који је недавно добила.

Пјевачица је признала и да јој је, како каже, глава тренутно "као глобус", али да вишак килограма код ње природно одлази тамо гдје жели.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Састанак са Замполијем потврђује неке нове вјетрове

- Једино што се повећало су гуза и груди. Имам срећу да кад набацим који килограм преко своје идеалне тежине, то оде баш тамо гдје треба. Чула сам приче да сам ставила силиконе, али то су глупости. Само се насмијем и наставим да једем - рекла је Манојловићева.

Пјевачица је отворено говорила о својим навикама у исхрани и истакла шта сматра кључним за добар изглед и стабилну тјелесну тежину.

- Ја нисам неко ко лаже људе и прича бајке да ништа не једем. Тако сам се родила и то је тако. Рекла бих да једем нормално, на строгој дијети, тренирам… Много је до породице – цијела моја породица је овакве грађе. Можда је једна од тајни што не волим слатко; вјерујем да то много значи, јер од слаткиша људи лако страдају. Такође, једем мало – ако је у ресторану пљескавица 200 грама, поједем пола и то ми је довољно. Заситим се полако и уживам у сваком залогају. Ја заиста једем све, али то су моје навике - рекла је пјевачица.

Аутомобил

Ауто-мото

Нови аутомобили постају луксуз

"Било ми је веома тешко да се скинем са таблета"

Подсјетимо, Рада је недавно открила са каквим проблемом се суочила.

- То је много незгодна ствар. Баш сам се била навукла. Шест мјесеци нисам могла да се скинем са Ксанакса. Причам ово јавно јер свако ко помисли узећу, па ћу да се скинем када оцијеним да не треба више, вара се. Није то тако лако. Било ми је веома тешко да се скинем са таблета. Лијекове бих препоручила само у крајњој нужди. На примјер уколико изгубите члана породице, па баш морате да их користите како бисте ублажили бол - упозоравала је Манојловићева својевремено, која је користила и услуге психијатра.

Подијели:

Тагови:

Рада Манојловић

Пјевачица

silikoni

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сијарто: Критике ЕУ због настојања да Украјину прими прије Грузије

Свијет

Сијарто: Критике ЕУ због настојања да Украјину прими прије Грузије

1 ч

0
beba

Свијет

ХОРОР Дјевојчица (2) пронађена мртва у кревецу

1 ч

0
Хрватска даје БиХ пет милиона евра

Економија

Хрватска даје БиХ пет милиона евра

1 ч

0
Крава позатварала школе

Свијет

Крава позатварала школе

1 ч

0

Више из рубрике

Здравко Чолић-бачена бомба на кућу

Сцена

Познато гдје се налази Здравко Чолић након што је бачена бомба на његову вилу

4 ч

0
Пјевачица Џејла Рамовић

Сцена

Откривена тајна Џејле Рамовић коју је само породица знала

5 ч

0
otet daniel kajmakoski video snimak

Сцена

Супруга познатог пјевача открила како се он осјећа након отмице

6 ч

0
Британска краљевска породица

Сцена

Вилијам и Кејт о случају Епстајн: "Дубоко смо забринути због сталних открића"

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

56

Цвијановић: "Тројка" очајнички покушава да се консолидује у јавности

22

48

Отац четворо дјеце из Србије погинуо у саобраћајној несрећи у Минхену

22

45

Централне вијести, 09.02.2026.

22

44

Ово урадите са сићом из "касице прасице": Метални новац мало вриједи, али пуно кошта

22

38

Пелег: Ћудићева шири мржњу према Јеврејима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner