Рада Манојловић открила да ли је уградила силиконе

09.02.2026
Рада Манојловић открила је да многи грешком мисле како је уградила силиконе у груди и задњицу, а све због вишка килограма који је недавно добила.
Пјевачица је признала и да јој је, како каже, глава тренутно "као глобус", али да вишак килограма код ње природно одлази тамо гдје жели.
- Једино што се повећало су гуза и груди. Имам срећу да кад набацим који килограм преко своје идеалне тежине, то оде баш тамо гдје треба. Чула сам приче да сам ставила силиконе, али то су глупости. Само се насмијем и наставим да једем - рекла је Манојловићева.
Пјевачица је отворено говорила о својим навикама у исхрани и истакла шта сматра кључним за добар изглед и стабилну тјелесну тежину.
- Ја нисам неко ко лаже људе и прича бајке да ништа не једем. Тако сам се родила и то је тако. Рекла бих да једем нормално, на строгој дијети, тренирам… Много је до породице – цијела моја породица је овакве грађе. Можда је једна од тајни што не волим слатко; вјерујем да то много значи, јер од слаткиша људи лако страдају. Такође, једем мало – ако је у ресторану пљескавица 200 грама, поједем пола и то ми је довољно. Заситим се полако и уживам у сваком залогају. Ја заиста једем све, али то су моје навике - рекла је пјевачица.
Подсјетимо, Рада је недавно открила са каквим проблемом се суочила.
- То је много незгодна ствар. Баш сам се била навукла. Шест мјесеци нисам могла да се скинем са Ксанакса. Причам ово јавно јер свако ко помисли узећу, па ћу да се скинем када оцијеним да не треба више, вара се. Није то тако лако. Било ми је веома тешко да се скинем са таблета. Лијекове бих препоручила само у крајњој нужди. На примјер уколико изгубите члана породице, па баш морате да их користите како бисте ублажили бол - упозоравала је Манојловићева својевремено, која је користила и услуге психијатра.
