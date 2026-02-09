Минић: Састанак са Замполијем потврђује неке нове вјетрове

Извор:
АТВ
09.02.2026
22:08
Коментари:1
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да његов сутрашњи састанак са специјалним представником САД за глобалну сарадњу у Бањалуци потврђује неке нове вјетрове.
"Ускоро нас очекује много састанака и битних разговора са иностраним партнерима и дипломатама у Републици Српској", написао је Минић на друштвеној мрежи "Икс".
Минић ће се у Бањалуци састати са специјалним представником САД за глобалну сарадњу Паолом Замполијем /Паоло Замполли/.
Сутрашњи састанак са специјалним представником САД за глобалну сарадњу, у Бањалуци, потврђује неке нове вјетрове.— Саво Минић (@minic_savo) February 9, 2026
