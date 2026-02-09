Logo
Large banner

Минић: Састанак са Замполијем потврђује неке нове вјетрове

Извор:

АТВ

09.02.2026

22:08

Коментари:

1
Минић: Састанак са Замполијем потврђује неке нове вјетрове
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да његов сутрашњи састанак са специјалним представником САД за глобалну сарадњу у Бањалуци потврђује неке нове вјетрове.

"Ускоро нас очекује много састанака и битних разговора са иностраним партнерима и дипломатама у Републици Српској", написао је Минић на друштвеној мрежи "Икс".

Аутомобил

Ауто-мото

Нови аутомобили постају луксуз

Минић ће се у Бањалуци састати са специјалним представником САД за глобалну сарадњу Паолом Замполијем /Паоло Замполли/.

Подијели:

Тагови:

Саво Минић

Влада Републике Српске

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Пуцњава у школи, има рањених

Свијет

Пуцњава у школи, има рањених

1 ч

0
Сијарто: Критике ЕУ због настојања да Украјину прими прије Грузије

Свијет

Сијарто: Критике ЕУ због настојања да Украјину прими прије Грузије

1 ч

0
beba

Свијет

ХОРОР Дјевојчица (2) пронађена мртва у кревецу

1 ч

0
Хрватска даје БиХ пет милиона евра

Економија

Хрватска даје БиХ пет милиона евра

1 ч

0

Више из рубрике

Хидроелектране производе пуном паром

Република Српска

Хидроелектране производе пуном паром

3 ч

0
Народна скупштина Републике Српске

Република Српска

НСРС ускоро разматра враћање овлаштења Српској

3 ч

0
Синиша Каран

Република Српска

Република Српска коначно добила предсједника

3 ч

0
Горица Додик: Џаба помоћ Шмита, народ поручио да се овдје Србин пита

Република Српска

Горица Додик: Џаба помоћ Шмита, народ поручио да се овдје Србин пита

5 ч

8

  • Најновије

  • Најчитаније

23

02

Граорац: Приоритет тражење несталих

22

56

Цвијановић: "Тројка" очајнички покушава да се консолидује у јавности

22

48

Отац четворо дјеце из Србије погинуо у саобраћајној несрећи у Минхену

22

45

Централне вијести, 09.02.2026.

22

44

Ово урадите са сићом из "касице прасице": Метални новац мало вриједи, али пуно кошта

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner