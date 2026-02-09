Нови аутомобили постају луксуз

Извор:
Куповина новог аутомобила у Сједињеним Државама постаје све недостижнија за просјечне купце. Најновији подаци показују да све већи дио тржишта чине купци са високим приходима, док се удио купаца који зарађују мање од 100.000 долара годишње значајно смањује.
Према анализи коју је објавио "Cox Аутомотиве", удио купаца нових аутомобила са приходима испод 100.000 долара пао је са 50 одсто 2020. године на око 37 одсто 2026.
Истовремено, удио купаца који зарађују више од 200.000 долара порастао је са 18 на 29 процената.
Разлог је прије свега раст цијена - просјечна цијена новог аутомобила у 2025. била је близу 51.000 долара, уз додатни раст трошкова осигурања и финансирања.
Проблем додатно погоршава нестанак јефтинијих модела, јер произвођачи укидају мале лимузине и компактне аутомобиле, фокусирајући се на скупље и профитабилније сегменте.
Истраживање консултантске куће Планте Моран показује да трећина Американаца више уопште не може да приушти нови аутомобил, док све већи број купаца пристаје на мјесечне рате веће од 1.000 долара.
Аналитичари упозоравају да би ослањање индустрије на богатије купце могло дугорочно да смањи укупно тржиште, јер се све већи број потрошача постепено искључује из сегмента нових возила, преноси "б92".
