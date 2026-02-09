Logo
Шта се деси када сипате погрешно гориво у аутомобил?

Извор:

Блиц

09.02.2026

21:36

Коментари:

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil
Фото: АТВ

Деси се да возачу лете мисли, да прича телефоном или једноставно не обрати добро пажњу па у резервоар аутомобила сипа погрешно гориво. Посљедице могу бити озбиљне и скупе.

Од запрљаних свјећица до оштећења дизни, трошкови поправке могу достићи на стотине евра. Аутомеханичар из Београда, Милан Петровић, објашњава како реаговати у оваквим ситуацијама и шта возачи могу да ураде како би избјегли веће проблеме.

– То се често дешава. Људи греше на пумпама, причају на телефону или су непажљиви. Зато је увијек боље да гориво сипа особље на пумпи, јер у случају грешке, трошкове поправке могуће је рефундирати. А уколико сами направите грешку, осигурање у оваквим ситуацијама не покрива трошкове поправке. Само је важно да да људи буду пажљиви приликом сипања горива – објашњава за Блиц Милан Петровић, аутомеханичар.

Он је у упозорио да сипање погрешног горива може дугорочно оштетити мотор и изазвати трошкове од стотине евра, а у екстремним случајевима аутомобил није могуће поправити.

Шта када сипамо погрешно гориво

У случају да је већ догоди грешка, Петровић савјетује да би требало испразнити резервоар.

– Обично, када се у дизел сипа бензин, ријетко долази до озбиљних оштећења. Може се десити да се поквари дизна или пумпа, али то је више изузетак него правило. Возачи често не примијете проблем и настављају да возе, а када се мотор охлади, онда не може да упали. У већини случајева, довољно је испразнити гориво и мотор преживи – саветује аутомеханичар.

Како каже, колико ће поправка коштати зависи од аутомобила, а поправка дизни које се у овом случају могу покварити, креће се од 150 евра за половне, па до 800 за нове.

Шта никако да не радите

Према ријечима овог аутомеханичара са Дорћола, неријетко се деси да возачи сами одлуче да очисте резервоар, па тако направе још већи проблем.

– Једноставно, требало би отворити резервоар и очистити систем, а то возачи никако не би требало сами да раде, јер само ако се то уради правилно, неће бити проблема. Послије тога нема потребе да се оде на мали технички преглед, битно је само да се замијене филтери горива – каже Петровић.

Он је указао и на то у којим случајевима нема потребе празнити резервоар.

– Када се ради о мањим количинама, као што је 5-6 литара бензина сипаних у дизел, возачи могу наставити вожњу без додатних интервенција. Важно је да напуне резервоар дизелом како би се све лијепо прочистило – каже он.

Међутим, како каже, ако се у аутомобил на бензин сипа дизел, ситуација је таква да мотор и цијели систем морају да се очисте.

– Када се дизел сипа у бензин, он запрља свјећице, али и ту кола обично “преживи”. Ипак, дизне се могу запрљати и потребно их је очистити. У принципу, сваки ауто може преживјети ову ситуацију, али је важно брзо реаговати – савјетује он, и позива на опрез возача при сипању горива како се не би изложили непотребном трошку.

gorivo

Аутомобил

