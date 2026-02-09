Logo
Крвави напад у зору: Старац ножем насрнуо на жену

Крвави напад у зору: Старац ножем насрнуо на жену
Фото: Unsplash

Мушкарац (70) покушао је у недјељу око 4.30 часова, на подручју Сиска, у мјесту Тополовац, да ножем убије 62-годишњу жену.

Полицијска управа сисачко-мославачка, у координацији са Жупанијским државним тужилаштвом у Сиску, окончала је криминалистичку истрагу над осумњиченим због основане сумње да је починио кривично дјело тешко убиство женске особе у покушају.

Истрагом је утврђено да је 70-годишњак нанио жени више убодно-резних рана ножем, при чему је задобила лакше тјелесне повреде.

Након завршене криминалистичке обраде, осумњичени је уз кривичну пријаву предат притворском надзорнику, потврдила је полиција, преноси Дневник.хр.

