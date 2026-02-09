Нацистички симболи осванули на спортској дворани у Ријеци

Извор:
Танјуг
09.02.2026
19:53
Графити са нацистичким симоблима осванули су данас у Ријеци на спортској дворани "Динко Лукарић" због чега је реаговала локална полиција, док су градске службе након увиђаја приступиле њиховом уклањању.
На спољашњем дијелу објекта, као и у унутрашњости дворане, били су исцртани симболи нацистичке иконографије, укључујући нацистичку заставу са свастиком и ознаке формације СС, преноси хрватски Индекс, додајући да је ријеч о спортском објекту јавне намјене који свакодневно користе спортисти, дјеца и млади, као и бројни грађани у оквиру рекреативних и јавних програма.
Нацистички симболи били су видљиви и из саме дворане, гдје су током дана тренирала дјеца.
Локална полиција потврдила је да је примила пријаву и да поступа по случају.
- Полиција је примила дојаву о графиту непримјереног садржаја на спортском објекту у Ријеци и поступа у складу са својим овлашћењима - навели су из полиције.
Град Ријека осудио је инцидент и саопштио да су спорни симболи уклоњени након завршеног полицијског увиђаја.
- Град Ријека најоштрије осуђује исцртавање нацистичких симбола на спортској дворани и подсјећа да континуирано ради на уклањању графита и ознака које подстичу мржњу. Од надлежних институција очекујемо да хитно утврде починиоце и предузму све законом предвиђене мјере - наведено је у саопштењу Градске управе.
Како додају из Градске управе, Ријека остаје град који се залаже за друштво без насиља, дискриминације и нетрпељивости, оцјењујући овај чин као неприхватљив и супротан основним вриједностима демократског друштва.
Инцидент се догодио неколико дана након што су у Ријеци одржана два концерта хрватског контроверзног музичара који промовише усташтво Марка Перковића Томпсона.
