Logo
Large banner

Гаси се државна лутрија након 76 година рада

Извор:

Танјуг

09.02.2026

15:45

Коментари:

0
Лутрија листић
Фото: Erik Mclean/Pexels

Удружење приређивача игара на срећу (УПИС) саопштило је да је Акционарско друштво Лутрија Црне Горе, након 76 година постојања, принуђено да од 5. фебруара ове године обустави обављање дјелатности приређивања игара на срећу у Црној Гори.

У саопштењу се подсјећа да је Лутрија Црне Горе основана прије 76 година управо ради обављања те дјелатности и да је током цијелог периода пословања била одговоран привредни субјект у правном поретку државе.

Венеција

Свијет

Трајект се отео контроли и прегазио неколико гондола: Туристи завршили у води

На данашњи дан Лутрија Црне Горе нема неизмирених обавеза према држави Црној Гори, другим правним и физичким лицима. Током претходног периода, па и у најтежим временима, обавезе према запосленима и пословним партнерима редовно су и уредно измириване, наводи се у саопштењу.

Истиче се да је током више од седам деценија постојања преко 20.000 грађана Црне Горе остварило егзистенцију и професионални ангажман кроз рад у Лутрији Црне Горе.

Удружење подсјећа да Лутрија, поред дјелатности игара на срећу, већ 18 година обавља и дјелатност производње и емитовања телевизијског програма. Међутим, како наводе, због "континуираног и најновијег правног насиља и прогона", предузеће је било принуђено да у претходном периоду отпусти више од 500 запослених, док данас има свега 25 запослених.

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Напустили смо ЕПП због наметања имиграционе политике

Лутрија Црне Горе била је принуђена и да, против своје воље и супротно сопственим интересима, раскине све важеће уговоре о концесијама за приређивање игара на срећу закључене са државом Црном Гором, наводи се у саопштењу.

Удружење тврди да су Лутрија Црне Горе и поједини акционари већ дуже од десет година изложени континуираном и систематском правном насиљу које је, како оцјењују, попримило облик прогона, а у којем су, према њиховим ријечима, учествовали појединци из надлежних државних органа, укључујући Управу за игре на срећу, Министарство финансија и Владу Црне Горе.

"О свему томе уредно, чињенично и благовремено обавјештавали смо све надлежне институције, од Омбудсмана до правосудних органа, али су реакције изостале", истиче се у саопштењу.

Венеција

Свијет

Трајект се отео контроли и прегазио неколико гондола: Туристи завршили у води

Менаџмент Лутрије Црне Горе, како се наводи, покушавао је да своја права и интересе заштити искључиво кроз правни поредак Црне Горе, али су, према оцјени Удружења, самовоља и злоупотребе овлаштења појединих државних службеника нанијеле штету Лутрији, њеним акционарима, али и држави и јавном интересу.

"На овако креиран начин пословања у постојећем амбијенту, Лутрија Црне Горе није у могућности да остварује Уставом и законима загарантована права", наводи се у саопштењу, уз захвалност свим учесницима игара на срећу, пословним партнерима и запосленима на повјерењу и доприносу раду и угледу тог друштва.

parfem pixabay

БиХ

Директор аеродрома у БиХ купио парфеме за 13.000 КМ

Лутрија Црне Горе ће, додаје се, наставиће да егзистира као привредно друштво кроз производњу и емитовање телевизијског програма путем ТВ7, а јавност ће, како наводе, путем тог канала бити детаљније информисана о, како тврде, прогону и ометању права на предузетништво, преноси портал РТЦГ.

Подијели:

Тагови:

Црна Гора

lutrija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Да ли се можемо прехладити ако изађемо напоље мокре косе?

Здравље

Да ли се можемо прехладити ако изађемо напоље мокре косе?

2 ч

0
Лабубу манија се наставља: Произвођач постао глобални феномен

Економија

Лабубу манија се наставља: Произвођач постао глобални феномен

2 ч

0
Пореска управа упозорила мале пољопривреднике: Рок је до краја фебруара

Република Српска

Пореска управа упозорила мале пољопривреднике: Рок је до краја фебруара

3 ч

0
beba

Свијет

Дјечака (3) родитељи изгладњивали до смрти: Видјело му се свако ребро, а образи упали

3 ч

0

Више из рубрике

Болница Добој-операција

Регион

Жена умрла након рутинске операције, спроводи се истрага

5 ч

0
Генијално такмичење: Одбаците пушење и освојите скоро 800 КМ

Регион

Генијално такмичење: Одбаците пушење и освојите скоро 800 КМ

6 ч

0
Дјевојка колима слетјела у Морачу, више људи било у ауту?

Регион

Дјевојка колима слетјела у Морачу, више људи било у ауту?

7 ч

0
Дора Лукић

Регион

Трагична смрт средњошколке у Загребу спасила пет живота

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

19

Серена Вилијамс се враћа на терен

18

15

За дионицу на Коридору 5Ц више од 140 милиона евра

18

13

Пољопривредници ФБиХ: Забранити увоз млијека

18

04

Идеална фризура према облику лица: Откријте шта је најбољи избор за вас

18

04

Несрећа у Бањалуци: Пјешака ударило ауто

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner