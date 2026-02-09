Гаси се државна лутрија након 76 година рада

Извор:
Танјуг
09.02.2026
15:45
Удружење приређивача игара на срећу (УПИС) саопштило је да је Акционарско друштво Лутрија Црне Горе, након 76 година постојања, принуђено да од 5. фебруара ове године обустави обављање дјелатности приређивања игара на срећу у Црној Гори.
У саопштењу се подсјећа да је Лутрија Црне Горе основана прије 76 година управо ради обављања те дјелатности и да је током цијелог периода пословања била одговоран привредни субјект у правном поретку државе.
На данашњи дан Лутрија Црне Горе нема неизмирених обавеза према држави Црној Гори, другим правним и физичким лицима. Током претходног периода, па и у најтежим временима, обавезе према запосленима и пословним партнерима редовно су и уредно измириване, наводи се у саопштењу.
Истиче се да је током више од седам деценија постојања преко 20.000 грађана Црне Горе остварило егзистенцију и професионални ангажман кроз рад у Лутрији Црне Горе.
Удружење подсјећа да Лутрија, поред дјелатности игара на срећу, већ 18 година обавља и дјелатност производње и емитовања телевизијског програма. Међутим, како наводе, због "континуираног и најновијег правног насиља и прогона", предузеће је било принуђено да у претходном периоду отпусти више од 500 запослених, док данас има свега 25 запослених.
Лутрија Црне Горе била је принуђена и да, против своје воље и супротно сопственим интересима, раскине све важеће уговоре о концесијама за приређивање игара на срећу закључене са државом Црном Гором, наводи се у саопштењу.
Удружење тврди да су Лутрија Црне Горе и поједини акционари већ дуже од десет година изложени континуираном и систематском правном насиљу које је, како оцјењују, попримило облик прогона, а у којем су, према њиховим ријечима, учествовали појединци из надлежних државних органа, укључујући Управу за игре на срећу, Министарство финансија и Владу Црне Горе.
"О свему томе уредно, чињенично и благовремено обавјештавали смо све надлежне институције, од Омбудсмана до правосудних органа, али су реакције изостале", истиче се у саопштењу.
Менаџмент Лутрије Црне Горе, како се наводи, покушавао је да своја права и интересе заштити искључиво кроз правни поредак Црне Горе, али су, према оцјени Удружења, самовоља и злоупотребе овлаштења појединих државних службеника нанијеле штету Лутрији, њеним акционарима, али и држави и јавном интересу.
"На овако креиран начин пословања у постојећем амбијенту, Лутрија Црне Горе није у могућности да остварује Уставом и законима загарантована права", наводи се у саопштењу, уз захвалност свим учесницима игара на срећу, пословним партнерима и запосленима на повјерењу и доприносу раду и угледу тог друштва.
Лутрија Црне Горе ће, додаје се, наставиће да егзистира као привредно друштво кроз производњу и емитовање телевизијског програма путем ТВ7, а јавност ће, како наводе, путем тог канала бити детаљније информисана о, како тврде, прогону и ометању права на предузетништво, преноси портал РТЦГ.
