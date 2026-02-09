Logo
Large banner

Директор аеродрома у БиХ купио парфеме за 13.000 КМ

Извор:

АТВ

09.02.2026

15:35

Коментари:

0
Директор аеродрома у БиХ купио парфеме за 13.000 КМ

Док Општински суд у Сарајеву чека да се поступи по закону, а Влада ФБиХ покушава стабилизовати управљачку структуру Јавног предузећа Међународни аеродром Сарајево, вршилац дужности директора Амадео Мандић потписује одлуке о куповини луксузних парфема новцем јавног предузећа.

Према документима у које је "Фактор" имао и има увид, Мандић је одобрио набавку 60 скупих парфема у вриједности од скоро 10.000 КМ намијењених, како се наводи, "пословним партнерима".

kosa fen pranje

Здравље

Да ли се можемо прехладити ако изађемо напоље мокре косе?

Недуго затим услиједила је и нова куповина – додатних 20 парфема, овог пута у износу од готово 3.000 КМ.

Укупно близу 13.000 КМ јавног новца потрошеног на луксузне поклоне.

Да будемо прецизни - износ који је управа аеродрома платила луксузној парфимерији чије име нећемо спомињати износи, за прву одлуку 9.948,71 КМ и за другу одлуку 2.612,00 КМ.

Све то дешава се у тренутку када, формално-правно, Мандић још није уписан у регистар Општинског суда у Сарајеву као директор Аеродрома.

Суд дао рок, Управа купује парфеме

Општински суд у Сарајеву затражио је да ЈП Међународни аеродром Сарајево до 14. фебруара поступи у складу са законом и усклади стање са важећим правилником и регистрацијом овлаштених лица. Другим ријечима, Суд је јасно поручио - управљање мора бити правно чисто и уредно.

Лабубу лутке

Економија

Лабубу манија се наставља: Произвођач постао глобални феномен

Умјесто тога, Управа, са в.д. директором на челу, доноси финансијске одлуке које нису ни хитне ни нужне, а камоли у складу с принципима одговорног управљања јавним предузећем.

Питање које се намеће је - да ли особа која формално још није уписана као директор има легитимитет да потписује овакве одлуке и располаже средствима предузећа?

Аеродром под истрагама, Управа под знаком питања

Додатни проблем лежи у ширем контексту у којем се све ово дешава. Влада ФБиХ тек је у петак именовала недостајуће чланове Надзорног одбора, након што су три претходна члана завршила под истрагом ПОСКОК-а.

Истовремено, бивши директор Аеродрома Сарајево, такође, је под истрагом ПОСКОК-а.

poreska uprava rs

Република Српска

Пореска управа упозорила мале пољопривреднике: Рок је до краја фебруара

У таквим околностима, трошење хиљада марака на луксузне парфеме не дјелује само неукусно – него и дубоко неодговорно.

Јавни новац, приватни манири

Куповина парфема за "пословне партнере" можда би се могла правдати у стабилним временима, уз јасно дефинисану стратегију, одлуку законито именованог руководства и пуну транспарентност.

Међутим, овдје се ради о супротном - привремено руководство, нерегистрован директор и предузеће под надзором правосудних институција.

Beba

Свијет

Дјечака (3) родитељи изгладњивали до смрти: Видјело му се свако ребро, а образи упали

Умјесто фокусирања на законитост, стабилизацију управљања и враћање повјерења јавности, Управа Аеродрома Сарајево шаље поруку да је луксуз важнији од правне сигурности.

А цијену, као и увијек, не плаћају ни директор ни Управа, већ грађани, којима овај аеродром и припада.

(Фактор)

Подијели:

Тагови:

parfemi

parfem

aerodrom Sarajevo

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

САЈ на 10., ФУП 103. мјесту: "Ударили" на Раму Исака - "Јачи него ФБИ"

БиХ

САЈ на 10., ФУП 103. мјесту: "Ударили" на Раму Исака - "Јачи него ФБИ"

9 ч

1
Савјет министара о усвајању Програма реформи

БиХ

Савјет министара о усвајању Програма реформи

9 ч

0
Цвијановић о Конаковићу: Нервозан је, најсмијешније је кад прича о "својим" лобистима

БиХ

Цвијановић о Конаковићу: Нервозан је, најсмијешније је кад прича о "својим" лобистима

1 д

0
граница

БиХ

Квоте, царина и ,,CBAM'' - челик из БиХ први на удару нових правила

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

15

За дионицу на Коридору 5Ц више од 140 милиона евра

18

13

Пољопривредници ФБиХ: Забранити увоз млијека

18

04

Идеална фризура према облику лица: Откријте шта је најбољи избор за вас

18

04

Несрећа у Бањалуци: Пјешака ударило ауто

18

01

Објављена мапа: У овим градовима БиХ Лидл отвара продавнице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner