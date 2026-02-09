Директор аеродрома у БиХ купио парфеме за 13.000 КМ

Извор:
Док Општински суд у Сарајеву чека да се поступи по закону, а Влада ФБиХ покушава стабилизовати управљачку структуру Јавног предузећа Међународни аеродром Сарајево, вршилац дужности директора Амадео Мандић потписује одлуке о куповини луксузних парфема новцем јавног предузећа.
Према документима у које је "Фактор" имао и има увид, Мандић је одобрио набавку 60 скупих парфема у вриједности од скоро 10.000 КМ намијењених, како се наводи, "пословним партнерима".
Недуго затим услиједила је и нова куповина – додатних 20 парфема, овог пута у износу од готово 3.000 КМ.
Укупно близу 13.000 КМ јавног новца потрошеног на луксузне поклоне.
Да будемо прецизни - износ који је управа аеродрома платила луксузној парфимерији чије име нећемо спомињати износи, за прву одлуку 9.948,71 КМ и за другу одлуку 2.612,00 КМ.
Све то дешава се у тренутку када, формално-правно, Мандић још није уписан у регистар Општинског суда у Сарајеву као директор Аеродрома.
Општински суд у Сарајеву затражио је да ЈП Међународни аеродром Сарајево до 14. фебруара поступи у складу са законом и усклади стање са важећим правилником и регистрацијом овлаштених лица. Другим ријечима, Суд је јасно поручио - управљање мора бити правно чисто и уредно.
Умјесто тога, Управа, са в.д. директором на челу, доноси финансијске одлуке које нису ни хитне ни нужне, а камоли у складу с принципима одговорног управљања јавним предузећем.
Питање које се намеће је - да ли особа која формално још није уписана као директор има легитимитет да потписује овакве одлуке и располаже средствима предузећа?
Додатни проблем лежи у ширем контексту у којем се све ово дешава. Влада ФБиХ тек је у петак именовала недостајуће чланове Надзорног одбора, након што су три претходна члана завршила под истрагом ПОСКОК-а.
Истовремено, бивши директор Аеродрома Сарајево, такође, је под истрагом ПОСКОК-а.
У таквим околностима, трошење хиљада марака на луксузне парфеме не дјелује само неукусно – него и дубоко неодговорно.
Куповина парфема за "пословне партнере" можда би се могла правдати у стабилним временима, уз јасно дефинисану стратегију, одлуку законито именованог руководства и пуну транспарентност.
Међутим, овдје се ради о супротном - привремено руководство, нерегистрован директор и предузеће под надзором правосудних институција.
Умјесто фокусирања на законитост, стабилизацију управљања и враћање повјерења јавности, Управа Аеродрома Сарајево шаље поруку да је луксуз важнији од правне сигурности.
А цијену, као и увијек, не плаћају ни директор ни Управа, већ грађани, којима овај аеродром и припада.
