Цвијановић о Конаковићу: Нервозан је, најсмијешније је кад прича о "својим" лобистима

Извор:
АТВ
08.02.2026
09:28
Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да је министар иностраних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић нервозан због посјете делегације Републике Српске Сједињеним Државама.
"Нервозан је Конаковић. Иначе, кад се неко труди да покаже како тобоже све зна и како је о свему тобоже обавијештен, одмах знај да тај тип ништа не зна", навела је Цвијановићева.
Она је оцијенила да је најјаче када Конаковић говори како размјењује поруке са једним званичником из Стејт департмента, чије име, како је навела, неће ни да понови јер би то било једнако непрофесионално.
"А, најсмијешније је кад прича о `својим` лобистима, које, иначе, више нема", навела је Цвијановићева на "Иксу".
Нервозан је Kонаковић. Иначе, кад се неко труди да покаже како тобоже све зна и како је о свему тобоже обавијештен, одмах знај да тај тип ништа не зна. Најјаче је кад говори како размјењује поруке са једним званичником из Стејт Департмента (нећу чак ни да поновим име јер би то… pic.twitter.com/LaSBfnZ2Zr— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) February 8, 2026
Она је подсјетила да је Конаковић бранио и пројекат Источне интерконекције, објашњавајући како ће се захваљујући томе извршити гасификација Тузле.
Конаковић је синоћ за телевизији "Фејс" коментарисао посјету делегације Републике Српске Вашингтону, наводећи да је обавијештен о свему, те да и он има комуникацију са америчким конгресменима.
Република Српска
16 ч0
Република Српска
17 ч0
Република Српска
20 ч3
Република Српска
19 ч0
БиХ
19 ч0
БиХ
1 д0
БиХ
1 д0
БиХ
1 д0
Најновије
Најчитаније
14
40
14
23
14
17
14
08
13
57
Тренутно на програму