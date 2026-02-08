Logo
Large banner

Цвијановић о Конаковићу: Нервозан је, најсмијешније је кад прича о "својим" лобистима

Извор:

АТВ

08.02.2026

09:28

Коментари:

0
Цвијановић о Конаковићу: Нервозан је, најсмијешније је кад прича о "својим" лобистима
Фото: СРНА

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да је министар иностраних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић нервозан због посјете делегације Републике Српске Сједињеним Државама.

"Нервозан је Конаковић. Иначе, кад се неко труди да покаже како тобоже све зна и како је о свему тобоже обавијештен, одмах знај да тај тип ништа не зна", навела је Цвијановићева.

Она је оцијенила да је најјаче када Конаковић говори како размјењује поруке са једним званичником из Стејт департмента, чије име, како је навела, неће ни да понови јер би то било једнако непрофесионално.

"А, најсмијешније је кад прича о `својим` лобистима, које, иначе, више нема", навела је Цвијановићева на "Иксу".

Она је подсјетила да је Конаковић бранио и пројекат Источне интерконекције, објашњавајући како ће се захваљујући томе извршити гасификација Тузле.

Конаковић је синоћ за телевизији "Фејс" коментарисао посјету делегације Републике Српске Вашингтону, наводећи да је обавијештен о свему, те да и он има комуникацију са америчким конгресменима.

Подијели:

Тагови:

Жељка Цвијановић

Елмедин Конаковић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Савић: Српска постаје признат геополитички фактор

Република Српска

Савић: Српска постаје признат геополитички фактор

16 ч

0
Минић: Много је разлога за оптимизам

Република Српска

Минић: Много је разлога за оптимизам

17 ч

0
Медведев писао Додику: Осуђујемо покушаје да се под измишљеним изговором ревидирају резултати избора

Република Српска

Медведев писао Додику: Осуђујемо покушаје да се под измишљеним изговором ревидирају резултати избора

20 ч

3
Додик са Минићем: Оно што сам му испричао о посјети Америци, нису ловачке приче

Република Српска

Додик са Минићем: Оно што сам му испричао о посјети Америци, нису ловачке приче

19 ч

0

Више из рубрике

граница

БиХ

Квоте, царина и ,,CBAM'' - челик из БиХ први на удару нових правила

19 ч

0
Циљно опструисање поступка против Дудаковића

БиХ

Циљно опструисање поступка против Дудаковића

1 д

0
Копао темељ, ископао кости: Мјештани тврде да је парцела уклета

БиХ

Копао темељ, ископао кости: Мјештани тврде да је парцела уклета

1 д

0
Политичко Сарајево "погубљено" од дипломатске офанзиве из Српске: "Овај је ранг Раме Исака"

БиХ

Политичко Сарајево "погубљено" од дипломатске офанзиве из Српске: "Овај је ранг Раме Исака"

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

40

Крвнику из Ниша одређен притвор: осумњичен да је убио мајку двоје дјеце на кућном прагу

14

23

Крици одјекивали стазом: Линдзи Вон хеликоптером пребачена у болницу, крај каријере?

14

17

Шокантне тврдње из Москве: Зеленски лично наредио атентат на руског генерала

14

08

Опозициони "прваци" пред бирачким мјестима: Покушај утицаја на вољу грађана?

13

57

Огласио се МУП Српске: Ово су све пријаве у вези са поновљеним изборима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner