Минић: Много је разлога за оптимизам

Премијер Републике Српске Саво Минић поручио је да је много разлога за оптимизам након посјете делегације Српске Сједињеним Државама.
"Много је разлога за оптимизам", написао је Минић на "Иксу" након сусрета у Шамцу са предсједником СНСД-а Милорадом Додиком, који га је информисао о посјети Сједињеним Државама.
Много је разлога за оптимизам. https://t.co/0mNrxAk2hQ— Саво Минић (@minic_savo) February 7, 2026
Додик је изјавио по повратку из Вашингтона да је посјета Сједињеним Државама била веома успјешна, да није била протоколарна већ суштинска о чему свједоче бројни састанци, јавни и тајни.
"У Вашингтон смо дошли као делегација Републике Српске, а не БиХ. Тиме смо показали да је Српска побиједила притиске странаца и бошњачког Сарајева", рекао је Додик и додао да је пропао план рушења Републике Српске, да нема изолације и да се са Српском разговара.
