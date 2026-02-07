Logo
Минић: Много је разлога за оптимизам

АТВ

07.02.2026

20:45

Минић: Много је разлога за оптимизам
Премијер Републике Српске Саво Минић поручио је да је много разлога за оптимизам након посјете делегације Српске Сједињеним Државама.

"Много је разлога за оптимизам", написао је Минић на "Иксу" након сусрета у Шамцу са предсједником СНСД-а Милорадом Додиком, који га је информисао о посјети Сједињеним Државама.

Додик је изјавио по повратку из Вашингтона да је посјета Сједињеним Државама била веома успјешна, да није била протоколарна већ суштинска о чему свједоче бројни састанци, јавни и тајни.

"У Вашингтон смо дошли као делегација Републике Српске, а не БиХ. Тиме смо показали да је Српска побиједила притиске странаца и бошњачког Сарајева", рекао је Додик и додао да је пропао план рушења Републике Српске, да нема изолације и да се са Српском разговара.

Додик са Минићем: Оно што сам му испричао о посјети Америци, нису ловачке приче

Делегација Републике Српске коју су чинили Додик, вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић вратила се данас из вишедневне посјете Вашингтону, гдје је присуствовала Молитвеном доручку и имала састанке са бројним америчким званичницима.

Саво Минић

Милорад Додик

