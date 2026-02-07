Додик: Са Русијом имамо стратешко партнерство, јасно прецизирао и од стране Путина

Извор:
АТВ
07.02.2026
14:58
Коментари:0
Са Москвом и Русијом имамо стратешко партнерство које је јасно прецизирано и од стране предсједника Владимира Путина, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик након повратка из САД-а.
" Ми смо од почетка подржавали оправдане напоре Руске Федерације да осигура своје државне и националне интересе путем политике и Специјалне војне операције. Тада смо били шиканирани, тада су они који су од Русије добијали јефтин гас у Сарајеву, галамили и свашта говорили. Данас не говоре на тај начин.
Када смо били на Молитвеном доручку иза нас је била табла која је означавала језике на које се преводи говор Трампа. Под бројем 7 је био руски, а овдје се прави нека фама, да је Русија неко зло", рекао је Додик.
Додик каже да Република Српска наставља да сарађује са Русијом на стратешком нивоу.
"То смо разрадили и знамо шта то значи", рекао је Додик и додао да је за нас је битно да дође до договора Путина и Трампа рекао је Додик
