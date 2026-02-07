На данашњи дан Деа Ђурђевић је имала страшан удес: "Захвална сам Богу"

Извор:
Данас се навршава седам година од саобраћајне незгоде у којој је водитељка телевизије Пинк, Деа Ђурђевић, задобила тешку повреду руке.
Тај немили догађај дубоко је потресао јавност, али је уједно показао њену изузетну снагу, храброст и истрајност. Кроз дуг и захтјеван опоравак, Деа је остала примјер оптимизма и вјере, враћајући се свом послу са истом енергијом и професионализмом по којем је препознатљива.
Деа је говорила за Телеграф, откривши како данас гледа на период који је иза ње и какве јој емоције буди овај датум.
– Данашњи дан, искрено да вам кажем, захвална сам Богу за све, ето тако сам се пробудила. Захвална сам Богу што је све прошло и што је сада све добро и што иде у добром смјеру. Без обзира на све, данас је један добар дан. Дан побједе. Дан своје побједе славим – рекла је Деа.
Након саобраћајне незгоде, када ју је ударио аутобус, бројни људи су јој притекли у помоћ – од пролазника који су се затекли на лицу мјеста до медицинског тима. Водитељка открива да ли је са њима остала у контакту.
– Чујем се са свима и даље, наравно. Чула сам се и данас са свима. Чини ми се да евоцирамо само лијепе успомене. Ако можемо да нађемо лијепо, ми га и нађемо – истакла је она.
Деа ускоро очекује принову, што је посебно чини срећном и испуњеном, а за наш портал је открила и ко јој ових дана даје посебну енергију.
– Највише енергије ми дају породица и пријатељи. Данас сам се, богами, чула и са љекарима, људима из хитне помоћи, полицијом, са свима који су били ту. Чујемо се сваке године, од јутра па цијели дан, и дописујемо – каже Деа, па открива шта су јој поручили:
– Радују се наставку живота. Хвала Богу, неки од њих су постали и баке и деке и родитељи, па се онда већ годинама и дружимо. На примјер, Марија која ми је помогла… она је постала мајка, тако да смо сви у неком лијепом расположењу – рекла нам је позитивна и оптимистична Деа.
Тренутно на програму