Шпански пољопривредници угрожени олујом: Све је под водом

Извор:
Индекс
07.02.2026
17:10
Коментари:0
Пољопривредници у Шпанији упозорили су данас да су бујични пљускови и јаки вјетрови који су погодили земљу ове недјеље поплавили поља и проузроковали штету усевима вриједну милионе евра.
Низ олуја погодио је Шпанију и Португал, доносећи обилне кише, грмљавину, снег и јаке вјетрове, док се становници припремају за екстремне временске услове.
Данас је Иберијско полуострво погодила нова олуја, Марта. „Киша пада непрестано“, рекао је Мигел Анхел Перез из пољопривредне организације COAG шпанској телевизијској станици TVE. „Усеви попут броколија, шаргарепе и карфиола су под водом. Хиљаде хектара су поплављене. Имамо праву природну катастрофу“, додао је.
Перез је додао да је олуја проузроковала штету од милиона евра овогодишњем усјеву и да ће пољопривредници тражити помоћ владе за опоравак. Више од 11.000 људи је било приморано да напусти своје домове у јужном шпанском региону Андалузија, док је скоро 170 путева затворено широм Шпаније. Железнички саобраћај је такође био поремећен у суседном Португалу.
Шпански премијер Педро Санчез позвао је становнике на друштвеним мрежама да буду опрезни и да слиједе упутства власти. Национална метеоролошка агенција АЕМЕТ упозорила је да ће олуја Марта донијети снијег и опасне приобалне услове, као и још кише. Власти су издале наранџасто упозорење на временске услове, друго најјаче послије црвеног.
Као резултат тога, одложене су фудбалске утакмице прве и друге лиге у Андалузији, између Севиље и Ђироне и Кадиза и Алмерије, које су требало да се одиграју данас. Становници неколико градова у планинском венцу близу града Малаге, који је ове недјеље погодила олуја Леонардо, рекли су да се тло тресло данима.
Свијет
Ударило јако невријеме: Полиција позвала грађане - припремите пакете
Села у близини ријеке Гвадалквивир евакуисана су јуче јер је ниво воде драматично порастао. Заменица шпанског премијера Марија Хесус Монтеро упозорила је да се очекује да ће река достићи врхунац данас или сутра. У Португалу, гдје су обилне кише приморале три града да одложе председничке изборе заказане за сутра до сљедеће недјеље, више од 26.500 спасилаца се бори са последицама олује.
(индекс)
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму