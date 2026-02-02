Logo
Европска земља се спрема за забрану друштвених мрежа млађима од 16 година

Европска земља се спрема за забрану друштвених мрежа млађима од 16 година
Шпанија се припрема за доношење закона којим би забранила приступ друштвеним мрежама дјеци млађој од 16 година, а чији је циљ спријечити онлајн узнемиравање и ојачати ментално здравље.

Парламент у Мадриду ставио је на дневни ред гласање о том закону, о којем се у начелу слажу тамошње политичке странке. "Око 92 одсто породица у Шпанији забринуто је због садржаја којем приступају њихова дјеца", рекао је социјалистички премијер Педро Санчез у новембру када је предложио такав закон.

Грчка невријеме-02022026

Свијет

Школе затворене због невремена, аутомобили сатима заробљени у снијегу

Позвавши се на студију "Дигитално дјетинство 2025", досад највеће истраживање о утицају технологије на дјецу у тој земљи, рекао је да је сваки четврти ученик жртва узнемиравања путем интернета.

На исту опасност упозорио је прошле седмице опозициони конзервативац Хуанма Морено, предсједник најмногољудније покрајине Андалузије, приликом скупа у јужном граду Кордоби.

Шпанија је уочи гласања у парламенту, чији датум још увијек није одређен, пронашла инспирацију у Аустралији. То је прва земља на свијету која је прошли мјесец забранила кориштење друштвених мрежа млађима од 16 година.

"Њена влада је схватила да је то постао проблем јавног здравства, а не индивидуални проблем или потешкоћа појединих породица", каже социолог Сантијаго Писонеро за шпанску јавну телевизију ТВЕ.

Војне вјежбе "Запад 2025" - Русија-Бјелорусија

Свијет

Током протекле ноћи руски ПВО уништио 31 украјински дрон

Користе више друштвених мрежа, неки и на ОнлиФансу

У Шпанији, земји с 49 милиона становника, све је више родитеља који с дјецом долазе на терапију. Психолог Ана Асиаин објашњава да мозак дјеце млађе од 16 година "није способан контролисати импулсе" који долазе с друштвених мрежа. Она константно "лајкају" садржај, имају потребу да их вреднује неко извана и стално се упоређују с другима. Дјеца тако постају овисна о друштвеним мрежама.

Просјечни тинејџер у Шпанији има пет друштвених мрежа, међу којима највише користи Воцап, ТикТок и Инстаграм, показује студија Универзитета из Наваре.

Непрофитна фондација АНАР, која помаже дјеци с проблемима, упозорила је да под утицајем друштвених мрежа дјеца не спавају добро, а њихове социјалне вјештине бивају све лошије.

Војне вјежбе "Запад 2025" - Русија-Бјелорусија

Свијет

Током протекле ноћи руски ПВО уништио 31 украјински дрон

"Друштвене мреже требају бити алат за свакодневни сусрет с другима лицем у лице, а не нешто за што се закачиш и изолујеш, те из чега не можеш изаћи", напомиње психолог Асиаин. Око 33 одсто шпанске дјеце старости од 12 до 16 година приступило је порнографском садржају, а пет одсто их има отворен рачун на платформи за одрасле ОнлиФанс, показало је истраживање УНИЦЕФ-а.

Шпанска полиција је извијестила да годишње спроведе око 100 хапшења због педофилског приближавања, а 75 одсто жртава су дјевојчице старости од око 13 година. У Шпанији тренутно млађи од 14 година не смију приступити друштвеним мрежама без допуштења родитеља, премда је лако избјећи то правило, за што нема казне.

Деактивација стотина хиљада рачуна

Техничари стога размишљају како направити систем с провјером података, а да га дјеца не могу заобићи. "Могли би се комбиновати биометријски подаци, рецимо препознавање лица корисника с подацима с његове личне карте", каже Хуан Рива с технолошког института ИММУНЕ из Мадрида.

Усвајање закона значило би да платформе морају деактивирати 400.000 рачуна које тренутно имају млађи од 16 година. Очекује се противљење технолошких компанија, баш као што су се успротивиле томе у Аустралији.

Рачунар

Наука и технологија

АИ асистенти имају сопствену друштвену мрежу

Технолошке компаније тврде да владе, међу којима и она у сусједној Француској, претјерују. Сматрају да родитељи контолисањем онога што дјеца користе могу ријешити овај проблем.

Борја Адсуара, стручњак из подручја дигиталног права, напомиње да је одговорност и на платформама и на родитељима. "Платформе сигурно могу направити пуно више, али родитељи су ти који требају бити уз дјецу те их постепено уводити према интернету", каже Адсуара.

Шпанија

društvene mreže

tinejdžeri

