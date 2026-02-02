Рођено 12 беба

Извор:
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 12 беба, од којих осам дјевојчица и четири дјечака, речено је Срни у породилиштима.
У Бањалуци је рођено шест беба, у Бијељини двије, а у Добоју, Источном Сарајеву, Зворнику и Фочи по једна.
Четири дјевојчица и два дјечака рођени су у Бањалуци, у Бијељини двије дјевојчице, у Источном Сарајеву и Зворнику по једна дјевојчица, а у Добоју и Фочи по један дјечак.
У протекла 24 часа није било порођаја у породилиштима у Приједору, Невесињу, Требињу и Градишци.
