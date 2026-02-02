Logo
Рођено 12 беба

Извор:

АТВ

02.02.2026

08:06

Беба дијете
Фото: Ivone De Melo/Pexels

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 12 беба, од којих осам дјевојчица и четири дјечака, речено је Срни у породилиштима.

У Бањалуци је рођено шест беба, у Бијељини двије, а у Добоју, Источном Сарајеву, Зворнику и Фочи по једна.

Четири дјевојчица и два дјечака рођени су у Бањалуци, у Бијељини двије дјевојчице, у Источном Сарајеву и Зворнику по једна дјевојчица, а у Добоју и Фочи по један дјечак.

У протекла 24 часа није било порођаја у породилиштима у Приједору, Невесињу, Требињу и Градишци.

