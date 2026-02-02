Logo
Медведев: Употреба нуклеарног оружја могућа ако се ради о судбини државе

Извор:

СРНА

02.02.2026

09:13

Медведев: Употреба нуклеарног оружја могућа ако се ради о судбини државе
Фото: Танјуг/АП

Нуклеарно оружје је екстремно опасно, али не треба сумњати да ће руска војска, уколико је судбина Русије у питању, употријебити такво наоружање, изјавио је за ТАСС замјеник предсједавајућег руског Савјета безбједности Дмитриј Медведев.

На питање да ли се у Русији икада разговарало о могућности употребе нуклеарног оружја у Украјини, Медведев је одговорио да Русија дјелује строго у складу са својом нуклеарном доктрином, у којој су наведени сви случајеви у којима се може употријебити нуклеарно оружје.

Медведев је рекао да се из тога што Москва није употријебила нуклеарно оружје може закључити да није било егзистенцијалне пријетње Русији.

"Такво оружје није уобичајено и екстремно је опасно за цјелокупно човјечанство. Међутим, у исто вријеме - као што је много пута речено - ако се ради о судбини државе, не треба имати сумње", закључио је Медведев.

