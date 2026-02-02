Logo
И Алкараз имао моменат ''сад ме добро слушајте''

Извор:

АТВ

02.02.2026

08:58

Карлос Алкараз
Фото: Tanjug/AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

Навикли смо да је код Карлоса Алкараза увијек присутан осмијех на лицу, да је увијек расположен, међутим да постоје проблеми који и њега муче могли смо да се увјеримо током интервјуа који је дао за шпански "Еуроспорт" послије побједе над Новаком Ђоковићем у финалу Аустралијан опена.

Можда и због тога што не може још емоције да пренесе на енглеском језику, а можда јер му је било значајније да то уради на свом матерњем језику, Алкараз је имао један "е сад ме сви добро слушајте" моменат.

Многи су пропустили да је Алкараз био жестоко критикован због одлуке да се растане са тренером Хуаном Карлосом Ферером и посебно су га због тога "ударали" медији из Шпаније, тако да је после тријумфа имао жељу да се обрачуна са свим онима који су сматрали да због тога неће успети ни на овом Аустралијан опену да дође до трофеја. И баш из тог страственог говора може да се примијети колико му је било важно да освоји пехар у Мелбурну.

"Ако вам кажем искрено... Сада могу да се сјетим људи који су говорили да нећу успјети. Заиста. Да нећу стићи овдје. Мислили су да ћу доћи овдје у Аустралију и да нећу успјети да изгурам, да нећу играти добар тенис. Они који нису вјеровали у мене... Сјећам се тих људи", говорио је Карлос Алкараз јасно усмјерено према критичарима.

"Сад видите колико сам јак"

"Ако говорим искрено, звучи помало иронично, јер бих у теорији требало да мислим на свој тим, на све оно на чему смо радили. Али на крају крајева, управо ме је такав менталитет довео до овога гдје сам сада. А све ово још увијек није готово", рекао је Карлитос и тиме је показао колико су га критичари наљутили, да је у себи "пробудио Новака Ђоковића" који је имао "обрачун" са експертима који су тврдили да неће доћи до финала.

"Нисам дошао овдје да било коме доказујем да сам способан. Дошао сам са великим узбуђењем и жељом да докажем самом себи да могу да рјешавам проблеме и да будем ментално јак. Да сам одрадио добар посао. То је оно што треба да остане са мном", рекао је Алкараз.

Зашто је Алкараз отпустио Ферера?

Нисмо добили званичну верзију догађаја, док су се спекулације појављивале из дана у дан, па је највише заживјела она да је проблем био у новцу.

Фереро је добијао проценат од сваког освојеног турнира и то је Алкараз (и његов менаџер) хтио да ревидира, па је ту дошло до неслагања.

У сваком случају дошло је до мимоилажења након дуге сарадње и неочекиваног разлаза, па је тако сада тренер Алкаразу релативно непознати Самуел Лопез, иначе и претходно члан стручног штаба. Ту је и Алкаразов брат, преноси "Мондо".

Карлос Алкараз

Аустралијан опен 2026

