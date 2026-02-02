Велика промјена: Метеоролози најавили знатан скок температуре

02.02.2026
08:55
Коментари:0
Топло вријеме праћено кишом најављено је за наредне дане у Републици Српској, а према најавама метеоролога температуре ће ићи и до 16 степени.
"Ујутру облачно и магловито уз слабе и повремене падавине. Падавине брзо престају и током дана ће бити углавном суво и облачно. Само ће на истоку још понегдје бити слабих падавина. На југу промјенљиво облачно уз сунчане периоде и слабу кишу током дана. Поподне и увече постепено разведравање", наводе из Републичког хидрометеоролошког завода додајући да ће вјетар бити слаб до умјерен источни, док ће максимална температура бити до шест, на југу око 10, а у вишим предјелима минус један степен.
Вјетровито вријеме уз умјерен до јак југо, који ће донијети пораст температуре, очекује се у уторак.
"Већи дио дана биће промјенљиво облачно са сунчаним периодима, а слаба киша ће падати понегдје на југу и западу. Поподне киша јача на југу, увече ће слаба киша падати и понегдје на сјеверу и западу. Минимална температура ваздуха од минус четири на истоку до један на западу, на југу до пет. Максимална температура ваздуха од осам до 13, у вишим предјелима од четири степена", стоји у прогнози.
И у сриједу се очекује вјетровито, топло и промјенљиво вријеме.
"На југу и западу честа киша, на југу јаче падавине. У осталим предјелима промјенљиво облачно уз сунчане периоде и слабу кишу повремено. Дуваће умјерен до јак, понегдје и олујни, југо. У Херцеговини увече јача киша која ће се затим ширити ка истоку. Минимална температура ваздуха од три до 10, у вишим предјелима на истоку од нула. Максимална температура ваздуха од 10 до 16, у вишим предјелима од 5", истичу метеоролози.
На југу и западу у четвртак ће бити честа киша и свјежије.
"На истоку и сјеверу промјенљиво и мало топлије уз повремену кишу. На вишим планинама снијег. Минимална температура ваздуха од два до седам, у вишим предјелима од минус један. Максимална температура ваздуха од шест на западу до 13 на истоку, у вишим предјелима од два", стоји у прогнози.
