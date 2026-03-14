Антииранска резолуција посвађала проиранско Сарајево

Аутор:Кристина Секерез
14.03.2026
19:05
Коментари:0
Гласање Златка Лагумџије у УН-у за антииранску резолуцију завадило је Бошњаке. Сви су брже боље потрчали да оперу руке од тога. Опет је неко други крив. Док се амбасадор БиХ правда да су сви тако, те да је морао и он како би избјегао "замку", замишљену у његовој глави, предсједавајући Предсједништва каже да од њега није добио зелено свјетло.
"Морам рећи да ме је амбасадор Лагумџија више пута контактирао и да сам му исто тако више пута рекао да сам против тога да се придружујемо тој Резолуцији, односно да сам против тога да будемо коспонзори те Резолуције", рекао је Жељко Комшић, предсједавајући Предсједништва БиХ.
На трећој страни, оправдање, у сличном маниру Лагумџијином, имао је и министар иностраних послова. У томе, случајно или намјерно, Конаковић опет заборавља своје надлежности.
"Министарство иностраних послова дало је инструкцију да се резолуција испрати из више разлога – и суштинских и техничких – како БиХ не би завршила у истој групи са Сјеверном Корејом, Русијом, Кином и другима", рекао је Елмедин Конаковић, министар иностраних послова у Савјету министара БиХ.
Лагумџијино патетично фарбање и потцјењивање сопственог народа глупим оправдањима, оцјена је српског члана Предсједништва БиХ. Жељка Цвијановић каже да амбасадор БиХ при УН-у одавно не представља цијелу БиХ, јер манипулише и упорно заобилази уставне процедуре.
Свијет
Иран запријетио Америци: Циљаћемо компаније
"Истина је једино ово - Лагумџија и Конаковић су намјерно заобишли Предсједништво БиХ, да би Бећировића поштедјели изјашњавања о овој теми. Иначе, сви чланови Предсједништва су о овој резолуцији обавијештени истовремено", рекла је Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ.
Више нико ни не броји колико је пута Лагумџија прекршио Устав. Само што је овај пут дошло до унутарбошњачког сукоба.
"Господин Лагумџија је с једне стране прилично отворено изведен на чистац да јасно и аргументовано каже да не поштује Устав БиХ, зато што само слуша инструкције унутар свог политичког корпуса. Није ни важно да ли је БиХ коспонзор или је против Резолуције, важно је само да је он рекао да апсолутно се не ради у складу са Уставом на којем Република Српска константно инсистира", рекао је Лучиано Калужа, стручњак за међународне односе.
У сарајевској политици је настао вакуум због тога што њихови лидери не смију да кажу оно што 80 одсто бошњачке јавности мисли када је у питању сукоб између Ирана и осталих земаља на Блиском истоку. Каже то политиколог Војсилав Савић. Подсјећа, Златко Лагумџија од почетка свог мандата не представља БиХ у УН као државу, него дјелује самостално, као експонент бошњачке политике.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму