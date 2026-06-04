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Војислав Савић честитао рођендан АТВ-у

Аутор:

АТВ
04.06.2026 22:52

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Војислав Савић
Фото: АТВ

Поводом рођендана Алтернативне телевизије, аналитичар и колумниста Војислав Савић присетио се својих медијских почетака и дугогодишње сарадње са нашом медијском кућом.

„Има сигурно више од деценије како сам почео да се појављујем по телевизијама и нешто као - сматрам. Никад то није била нека посебна памет, нити нека посебна наука, али свакако постанеш дио кровотока неке јавности. Моја прва гостовања била су код Пеђе Ћурковића и сјећам се треме коју сам имао и колико је било тешко фокусирати се да све вријеме будеш нешто као паметан и предан.У међувремену, телевизија је промијенила и директора и новинара и добила санкције па су им скинуте, догодило се сијасет ствари али ето, и даље постоје и стварају садржај на нашем медијском небу.", написао је Савић и додао:

"Кроз ту кућу прошао је огроман број новинара, камермана, продуцената и свих оних људи иза сцене које не видите, а који омогућавају да гледате дневник и читате вијести. Од фебруара сам почео да пишем сталне колумне за АТВ, иако нисам активно писао више од двије-три године, испао из тренинга, у међувремену сам постао бољи у томе што радим, и у 34-ој години опет направио себи простор за напредак. Срећан рођендан, и на многаја љета“, написао је Савић на мрежи Икс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Војислав Савић

АТВ

Алтернативна телевизија

рођендан

Честитка

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