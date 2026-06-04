Андреа Јаглица најавила освјежење на медијском небу

Аутор:АТВ
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Андреа Јаглица, главна уредница информативног програма Алтернативне телевизије, истакла је да је поносна на 29 година наше медијске куће, и нагласила да је посебно поносом чине људи с којима сваки дан сарађује.
"Једини разлог који мене држи у овом послу, и сада кад сам поприлично 'матора' за овај посао и овај темпо, је раст људи, напредак сваке особе с којом радим. Кад то видим, знам због чега радим овај посао. Наравно да ту постоји одговорност, наравно да ту постоји онај ентузијазам да радиш важне ствари, да доносиш људима информације које се тичу њиховог живота и које им могу помоћи да донесу неке одлуке важне за њихов живот... Али, лични напредак људи око мене је нешто што ме највише мотивише и због тога сам највише поносна, јер мислим да дефинитивно имамо најбољу редакцију у држави", рекла је Јаглица гостујући у Централним АТВ вијестима поводом 29. рођендана наше медијске куће.
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Јаглица је исказала захвалност и упутила похвале менаџменту наше куће који је, како каже, изузетно тешким условима учинила готово немогуће ствари како би АТВ функционисала беспријекорно.
"Јако сам поносна на то. Кад видим да неко напредује у сваком дану знам да је то то мјесто и нећу отићи кући ни послије 15 сати", рекла је главна уредница информативног програма АТВ-а.
Најавила је и промјене у програмској шеми
"У овом тренутку амбиција је да све 'претумбамо' наопачке и да понудимо потпуно нове формате. Прије свега нови формат Централних вијести, који ће бити пуно динамичнији са пуно више информација на мање тема. Морамо да приступимо друкчије телевизијском новинарству из разлога што ми немамо више ону ни обавезу, ни потребу, коју смо имали прије кад није било толико друштвених мрежа, кад није било толико емисија... Дакле, оно што се дешавало у Централним вијестима је била прва информација у том дану. Сад то више није тако, ми имамо прилично јак портал, који је јако посјећен, који има јако велики број вијести, имамо друштвене мреже, портала је на све стране... Дакле, људи 'прежвакају 200 до 300 информација док дођу до наших Централних вијести", објашњава Јаглица и наставља:
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"Ми ту имамо прилику да заправо на професионалан начин одредимо шта је нешто што је заиста важно и да 'освијетлимо' те теме које су обиљежиле дан са много више простора и из много више углова. То је данс предност коју телевизија има. И посебно је то занимљиво из угла да ће бити освјежење на телевизијама које ће бити доступне на српском језику из разлога што се нећемо више тркати у том броју информација, него ћемо се трудити да изаберемо оно што је вриједно по професионалним стандардима и што је битно за људе који живе у Републици Српској, у БиХ и региону".
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