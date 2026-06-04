Једна ствар је сутра обавезна, а не ради се ни за један други празник

Аутор:АТВ
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Српска православна црква 5. јуна обиљежава празник Светог Михаила Исповједника, светитеља који се у народу посебно поштује због своје истрајности у вјери и духовној снази.
Вјерници овај дан дочекују са посебним поштовањем, уз обичаје који се преносе генерацијама.
Свети Михаило Исповједник замонашио се у младости, заједно са светим Теофилактом Никомидијским, у вријеме патријарха Тарасија, који их је послао у манастир на обали Црног мора. Према предању, њихова молитва била је снажна и дубоко укоријењена у вјери.
Учествовао је на Седмом васељенском сабору, а касније је, по жељи цара, био послат у мисију преговора о миру код калифа Харуна ал Рашида.
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Међутим, у вријеме цара Лава Јерменина, Свети Михаило је свргнут са црквеног пријестола због свог чврстог става у одбрани поштовања икона. Протјеран је у изгнанство, гдје је у сиромаштву и тешкоћама остао вјеран православљу до краја живота. Упокојио се 818. године.
Према народном предању, на дан Светог Михаила Исповједника не препоручује се ушивање одјеће. Такође се вјерује да је пожељно очистити и поспремити дом, како би се у кућу унијела хармонија и мир.
Ови обичаји, иако једноставни, имају дубоку симболику – вјерници их поштују као начин да очувају духовни ред, спокој и благослов у свом дому.
Свети Михаило Исповједник остаје симбол истрајности, вјере и духовне снаге. Његов празник подсјећа вјернике на важност смирења, унутрашњег реда и поштовања традиције.
Управо зато се овај дан, осим молитвом, обиљежава и кроз мале свакодневне ритуале који имају за циљ да у дом унесу мир и благостање, преноси Она.рс.
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