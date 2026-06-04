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Једна ствар је сутра обавезна, а не ради се ни за један други празник

Аутор:

АТВ
04.06.2026 21:31

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Православље, црква
Фото: АТВ

Српска православна црква 5. јуна обиљежава празник Светог Михаила Исповједника, светитеља који се у народу посебно поштује због своје истрајности у вјери и духовној снази.

Вјерници овај дан дочекују са посебним поштовањем, уз обичаје који се преносе генерацијама.

Ко је био Свети Михаило Исповједник

Свети Михаило Исповједник замонашио се у младости, заједно са светим Теофилактом Никомидијским, у вријеме патријарха Тарасија, који их је послао у манастир на обали Црног мора. Према предању, њихова молитва била је снажна и дубоко укоријењена у вјери.

Учествовао је на Седмом васељенском сабору, а касније је, по жељи цара, био послат у мисију преговора о миру код калифа Харуна ал Рашида.

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Међутим, у вријеме цара Лава Јерменина, Свети Михаило је свргнут са црквеног пријестола због свог чврстог става у одбрани поштовања икона. Протјеран је у изгнанство, гдје је у сиромаштву и тешкоћама остао вјеран православљу до краја живота. Упокојио се 818. године.

Народна вјеровања и обичаји

Према народном предању, на дан Светог Михаила Исповједника не препоручује се ушивање одјеће. Такође се вјерује да је пожељно очистити и поспремити дом, како би се у кућу унијела хармонија и мир.

Ови обичаји, иако једноставни, имају дубоку симболику – вјерници их поштују као начин да очувају духовни ред, спокој и благослов у свом дому.

Свети Михаило Исповједник остаје симбол истрајности, вјере и духовне снаге. Његов празник подсјећа вјернике на важност смирења, унутрашњег реда и поштовања традиције.

Управо зато се овај дан, осим молитвом, обиљежава и кроз мале свакодневне ритуале који имају за циљ да у дом унесу мир и благостање, преноси Она.рс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Православни календар

СПЦ

православље

обичаји

традиција

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