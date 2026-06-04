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Clea Health & Beauty од данас и у Добоју: Нови концепт за здравље, његу и свакодневни баланс

Аутор:

АТВ
04.06.2026 16:28

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Clea Health & Beauty
Фото: Промо

Након успјешног представљања првог Clea Health & Beauty концепта у Тропик центру Бања Лука, овај савремени формат од данас је доступан и у Тропик маркету Добој.

Ријеч је о концепту који на једном мјесту обједињује производе из области његе, здравља и свакодневне бриге о себи, кроз модеран и прегледан простор прилагођен савременим куповним навикама.

Clea Health & Beauty
Clea Health & Beauty

Отварањем Clea концепта у Добоју, купци добијају нову адресу за пажљиво одабране производе из сегмената дермокозметике, суплементације, личне његе, бејби програма и освијештене исхране, као и апотеку, уз концепт куповине који је осмишљен да буде једноставан, инспиративан и прилагођен стварним потребама свакодневице. Управо та комбинација практичности, стручности и атрактивног асортимана чини Cleu посебно занимљивом свима који прате бјути новитете, воде рачуна о здравим навикама и желе квалитетан избор на једном мјесту.

„Након лијепих реакција купаца на први Clea Health & Beauty концепт у Бањој Луци, посебно нам је драго што га данас отварамо и у Добоју. Жељели смо и новим купцима приближити простор у којем се љепота, здравље и свакодневна њега спајају на једноставан и савремен начин. Вјерујемо да ће Clea врло брзо постати омиљено мјесто свима који воле квалитетан избор када су у питању њега, здравље и освијештена исхрана,“ навела је Александра Марковић, ПР компаније Тропик Малопродаја.

Clea Health & Beauty
Clea Health & Beauty

Отварањем Clea концепта у Добоју, Тропик Малопродаја наставља да развија формате који купцима доносе више избора, пажљиво биране производе и савременије искуство куповине.

Све новости, актуелну и акцијску понуду Clea Health & Beauty концепта можете пратити на званичној интернет страници clea.ba те на друштвеним мрежама Инстаграм и Фејсбук.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Clea Health & Beauty

Тропик малопродаја

Тропик

Добој

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