Clea Health & Beauty од данас и у Добоју: Нови концепт за здравље, његу и свакодневни баланс

Аутор:АТВ
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Након успјешног представљања првог Clea Health & Beauty концепта у Тропик центру Бања Лука, овај савремени формат од данас је доступан и у Тропик маркету Добој.
Ријеч је о концепту који на једном мјесту обједињује производе из области његе, здравља и свакодневне бриге о себи, кроз модеран и прегледан простор прилагођен савременим куповним навикама.
Отварањем Clea концепта у Добоју, купци добијају нову адресу за пажљиво одабране производе из сегмената дермокозметике, суплементације, личне његе, бејби програма и освијештене исхране, као и апотеку, уз концепт куповине који је осмишљен да буде једноставан, инспиративан и прилагођен стварним потребама свакодневице. Управо та комбинација практичности, стручности и атрактивног асортимана чини Cleu посебно занимљивом свима који прате бјути новитете, воде рачуна о здравим навикама и желе квалитетан избор на једном мјесту.
„Након лијепих реакција купаца на први Clea Health & Beauty концепт у Бањој Луци, посебно нам је драго што га данас отварамо и у Добоју. Жељели смо и новим купцима приближити простор у којем се љепота, здравље и свакодневна њега спајају на једноставан и савремен начин. Вјерујемо да ће Clea врло брзо постати омиљено мјесто свима који воле квалитетан избор када су у питању њега, здравље и освијештена исхрана,“ навела је Александра Марковић, ПР компаније Тропик Малопродаја.
Отварањем Clea концепта у Добоју, Тропик Малопродаја наставља да развија формате који купцима доносе више избора, пажљиво биране производе и савременије искуство куповине.
Све новости, актуелну и акцијску понуду Clea Health & Beauty концепта можете пратити на званичној интернет страници clea.ba те на друштвеним мрежама Инстаграм и Фејсбук.
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