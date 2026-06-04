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Испробајте пирамиду од кекса: За припрему овог колача потребно је само 15 минута

Аутор:

АТВ
04.06.2026 14:34

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колач десерт
Фото: YouTube/printscreen

Ако сте љубитељи једноставних колача који се не пеку, свакако испробајте пирамиду од кекса. За припрему је довољно 15 минута.

Састојци:

- 150 грама шлага у праху

- 300 + 200 милилитара млијека

- 400 грама киселе павлаке 20 посто м.м.

- 100 до 200 грама шећера у праху

- 300 грама мљевеног кекса

- 300 грама плазма кекса

За украшавање:

- 100 грама шлага

- 150 милилитара млијека

Припрема:

У једну већу посуду сипајте шлаг и 300 милилитара хладног млијека. Смјесу немојте превише миксати, како не би постала прегуста. Након тога додајте киселу павлаку и кратко промијешајте. Додајте и шећер у праху и мљевени кекс.

Све добро умутите и оставите са стране. Мљевени кекс мора упити течне састојке. За то вријеме, угријте остатак млијека у који ћете умочити кекс. Слажите на тацну тако што ћете поредати четири кекса, затим три, два и на врху један.

Између сваког реда иде слој креме. Када потрошите све састојке, колач оставите да се кратко охлади, док не умутите шлаг с млијеком. Украсите колач шлагом. Можете га додатно украсити и крем намазом или истопљеном чоколадом, пише Кликс

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Плазма кекс

десерт

колач

Рецепт

кухиња

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