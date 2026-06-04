Испробајте пирамиду од кекса: За припрему овог колача потребно је само 15 минута

Аутор:АТВ
Коментари:0
Ако сте љубитељи једноставних колача који се не пеку, свакако испробајте пирамиду од кекса. За припрему је довољно 15 минута.
Састојци:
- 150 грама шлага у праху
- 300 + 200 милилитара млијека
- 400 грама киселе павлаке 20 посто м.м.
- 100 до 200 грама шећера у праху
- 300 грама мљевеног кекса
- 300 грама плазма кекса
За украшавање:
- 100 грама шлага
- 150 милилитара млијека
Припрема:
У једну већу посуду сипајте шлаг и 300 милилитара хладног млијека. Смјесу немојте превише миксати, како не би постала прегуста. Након тога додајте киселу павлаку и кратко промијешајте. Додајте и шећер у праху и мљевени кекс.
Све добро умутите и оставите са стране. Мљевени кекс мора упити течне састојке. За то вријеме, угријте остатак млијека у који ћете умочити кекс. Слажите на тацну тако што ћете поредати четири кекса, затим три, два и на врху један.
Између сваког реда иде слој креме. Када потрошите све састојке, колач оставите да се кратко охлади, док не умутите шлаг с млијеком. Украсите колач шлагом. Можете га додатно украсити и крем намазом или истопљеном чоколадом, пише Кликс
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч0
Најновије
16
19
16
16
16
12
16
11
16
05
Тренутно на програму