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Додик честитао рођендан АТВ-у: "Незаобилазан извор информација"

04.06.2026 12:42

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Додик честитао рођендан АТВ-у: "Незаобилазан извор информација"
Фото: ATV

Милорад Додик, предсједник СНСД-а честитао је рођендан нашој медијској кући.

"Поводом 29. рођендана Алтернативне телевизије, упућујем искрене честитке руководству, новинарима, уредницима и запосленима, који су професионалним и преданим радом изградили препознатљив и угледан медиј", рекао је Додик.

У протеклих скоро три деценије, Алтернативна телевизија постала је незаобилазан извор информација, чиме је потврдила значај правовременог и објективног информисања јавности, каже лидер СНСД-а.

"Захваљујући професионалном приступу, посвећености истини и континуираном унапређењу програмских садржаја, стекли су повјерење публике и заузели важно мјесто на медијској сцени Републике Српске.

Желим да и у годинама које долазе наставите с успјешним пословањем, професионалним развојем и стварањем квалитетног програма, те да останете поуздан партнер и глас јавности", рекао је Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

АТВ

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