Додик честитао рођендан АТВ-у: "Незаобилазан извор информација"

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Милорад Додик, предсједник СНСД-а честитао је рођендан нашој медијској кући.
"Поводом 29. рођендана Алтернативне телевизије, упућујем искрене честитке руководству, новинарима, уредницима и запосленима, који су професионалним и преданим радом изградили препознатљив и угледан медиј", рекао је Додик.
У протеклих скоро три деценије, Алтернативна телевизија постала је незаобилазан извор информација, чиме је потврдила значај правовременог и објективног информисања јавности, каже лидер СНСД-а.
"Захваљујући професионалном приступу, посвећености истини и континуираном унапређењу програмских садржаја, стекли су повјерење публике и заузели важно мјесто на медијској сцени Републике Српске.
Желим да и у годинама које долазе наставите с успјешним пословањем, професионалним развојем и стварањем квалитетног програма, те да останете поуздан партнер и глас јавности", рекао је Додик.
Поводом 29. рођендана Алтернативне телевизије, упућујем искрене честитке руководству, новинарима, уредницима и запосленима, који су професионалним и преданим радом изградили препознатљив и угледан медиј.— Милорад Додик (@MiloradDodik) June 4, 2026
У протеклих скоро три деценије, Алтернативна телевизија постала је…
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