Како да активирате ТАГ уређај из Српске за вожњу без заустављања кроз Србију

Аутор:АТВ
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Један ТАГ уређај за електронско плаћање путарине на ауто-путевима у Републици Српској и Србији - новитет је, који ће од данас бити доступан корисницима услуга Јавног предузећа "Аутопутеви Републике Српске", који користе мобилну апликацију "Аутопутеви Српске - ЕНП", саопштено је из овог предузећа.
Систем електронске наплате "Аутопутева Српске" и ЈП "Путеви Србије" интегрисан је у систем "Toll4All", чиме ће се омогућити кориштење ТАГ уређаја корисника из Републике Српске на ауто-путевима у Србији. Систем је у функцији од девет часова, 4. јуна 2026. године. "Аутопутеви Српске" и "Путеви Србије" успјешно су привели крају процес интегрисања у заједнички систем, те су се након окончане тестне фазе, створили сви услови за несметано функционисање и употребу од стране крајњих корисника.
Република Српска
Од данас једним тагом кроз Србију и Српску
Додаје да корисници, да би користили ову услугу, морају да посједују реконфигурисан ТАГ уређај, те да користе мобилну апликацију "Аутопутеви Српске-ЕНП", коју могу да преузму на платформи Google Play за Андроид уређаје и App Store за Apple уређаје.
Уласком у апликацију, корисници треба да изаберу опцију "ExtToll Услуга", гдје су прецизно наведени сви даљи кораци при активирању услуге - ис Први корак је провјера исправности унесених података, након чега активирају услугу, те изабере ТАГ уређаји, који ће користити у Србији. У опцији "метод плаћања" додајете платну картицу, са које ће се вршити наплата транзита, насталих у Срији. Након клика на опцију "додај картицу", отвара се следећи прозор у коме уносите податке са платне картице. Након уноса, бићете враћени на почетну страницу апликације - наводи се у саопштењу.
Уколико је корисник успјешно додао платну картицу, иста ће бити видљива у опцији "метод плаћања", а статус ТАГ уређаја ће бити "активан" у опцији ТАГ уређаји.
Друштво
Од сада један ТАГ уређај на ауто-путевима у Србији и Српској
Након што су испуњени ови услови, ТАГ уређај можете користити на ауто-путевима у Републици Србији у року од 15 минута након успјешно завршеног процеса регистрације. Транзите и рачуне генерисане на ауто-путевима у Републици Србији можете прегледати у опцијама "листа пролазака" и "листа наплата".
Кориштење ове услуге омогућено и преко портала "Аутопутеви Српске" на линку, гдје након пријављивања, корисник у доњем лијевом углу екрана треба да изабере опцију "ExtToll Услуга", а даљи кораци су као и приликом кориштења апликације.
Напомињу из предузећа, да ће детаљна упутства за кориснике бити објављени на интернет страници предузећа, као и на друштвеним мрежама и путем средстава јавног информисања.
Важно је подсјетити да "Аутопутеви Српске", од јуна 2023. године имају споразум са ЈП "Аутоцесте ФБиХ", којим је корисницима омогућено да користе један ТАГ уређај за плаћање путарине у Федерацији БиХ, а корисницима из ФБиХ је омогућено да користе своје уређаје за плаћање у Републици Српској.
Погодности увезивања система са Србијом моћи ће да користе само власници ТАГ уређаја купљених на продајним мјестима "Аутопутеви Српске".
Захваљујући увезивању система електронске наплате путарине, корисници ће добити могућност да плате пређену километражу ауто-пута, без заустављања на наплатним рампама у Републици Српској и Србији. То ће умногоме допринијети безбједном, једноставнијем, бржем и комфорнијем путовању кроз Србију и Српску.
На ОВОМ линку можете прочитати детаљна упутства.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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