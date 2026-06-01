Аутор:Сретен Рајилић
Преостали су још незнатни проблеми у вези с експропријацијом земљишта на дионици ауто-пута Бањалука-Приједор.
Убрзо ће бити ријешени, тврди министар саобраћаја и веза Републике Српске. Зоран Стевановић наводи да је остало још тридесетак предмета које треба да ријеше судови. Данас су градилиште посјетили ресорни министар, премијер Српске и представници кинеског концесионара.
Изградња ауто-пута Бањалука-Приједор тече планираном динамиком, упркос изазовима са експропријацијом, оцјена је званичника који су обишли градилиште. Од укупно 40 планираних километара, тренутно се ради на 22 километра. Сви радови би требало да буду завршени до краја 2028. године. Након рјешавања спорова око експропријације, извођач у сарадњи с надлежним институцијама прибавља грађевинске дозволе и ради секцију по секцију.
„Радимо на пет вијадуката, четири моста, шест надвожњака и 20 пропуста. У овом тренутку ангажовано је око 50 инжењера и више од 200 машина“, рекао је главни инжењер на изградњи ауто-пута Бањалука-Приједор Милан Болобан.
„Желим да нагласим да се радови до сада одвијају задовољавајућом динамиком на локацијама на којима су издате грађевинске дозволе, а квалитет изведених радова је на високом нивоу“, казао је директор тима за надзор радова Александар Миловановић.
Будући да радови теку редовним током, циљ данашњег састанка био је да се благовремено уоче и спријече евентуални проблеми на овом великом инфраструктурном пројекту. Влада ће путем Министарства правде тражити да судови који воде поступке о имовинско-правним односима што прије донесу пресуде.
„Аутопутеви Републике Српске су јутрос исплатили посљедњу траншу која се односила на експропријацију завршену у управном поступку, тако да нема ни једне једине марке дуга према приватним лицима када је ријеч о траси“, јасан је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић. „Оно што евентуално може успорити динамику су одређене секције, јер када Суд данас пресуди једну парцелу, а сљедећи пут неку другу која није повезана, немамо физичку везу, што евентуално повећава трошкове на одређеним дијеловима трасе.“
Проблема с извођачем радова нема, потврдио је и ресорни министар, додавши да је једини изазов експропријација.
„Остало је тридесетак предмета на судовима. Очекујемо да ћемо врло брзо и то ријешити како би извођач био у пуном капацитету уведен у посао цијелом дужином трасе. Разговарали смо и о петљи Куљани, односно прикључку на обилазницу око Бањалуке. Почели смо израду плана парцелације и очекујемо да ћемо врло брзо ријешити и те проблеме“, нагласио је министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић.
У међувремену је потписан анекс уговора који предвиђа виши износ средстава од првобитно планираног, јер, с обзиром на то да је основни уговор потписан 2019. године, није било реално очекивати да се радови данас изводе по тадашњим цијенама.
