Станивуковић не мари за одлуке Скупштине Града - покренуо "цивилни рок" на своју руку

Аутор:Лана Остојић
Коментари:0
Да градоначелник Бањалуке не мари за одлуке градске Скупштине показује и отворен позив за пријаве за такозвани цивилни рок.
Добровољна цивилна обука за младе у Бањалуци званично почиње у јулу ове године, а Град је обезбиједио средства за бесплатан смјештај, храну и превоз полазника – и то без сагласности Скупштине града, јер тај приједлог одлуке није добио потребну већину гласова.
Цивилни рок у Бањалуци добио је јавни позив прије него што је добио подршку одборника. Пројекат који ће бити финансиран из градског буџета већ има дефинисане рокове, услове и план обуке, иако га Скупштина није подржала. У конкурсу није наведено ни ко га формално расписује, каже предсједник Скупштине града, а предвиђено је и да буде објављен у Службеном гласнику и дневним новинама, што сада није случај.
„Доставили су то Скупштини, али сматрајући да то није никакав цивилни рок, већ другарски камп, донијели смо одлуку да не подржимо такву врсту дружења на Мањачи или гдје год је градоначелник то замислио. Након тога смо видјели да градоначелник самостално, без скупштинске одлуке, улази у такву авантуру“, рекао је предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић.
У овај програм градоначелник је позвао младе узраста од 18 до 25 година. Драшко Станивуковић тврди да је ријеч о програму који нуди корисна знања и вјештине које могу бити од значаја за цијело друштво у ванредним ситуацијама.
„Град обезбјеђује смјештај и исхрану за све дане обуке, превоз до кампа у Крупи на Врбасу, здравствено и животно осигурање у случају повреда, као и неопходну опрему за адекватно стицање знања и вјештина“, тврди градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић.
План је да стотину кандидата у првом циклусу прође обуку под надзором Одсјека за послове цивилне заштите и Професионалне територијалне ватрогасно-спасилачке јединице. Полазнике очекује двадесет радних дана обуке у Крупи на Врбасу, гдје ће учити како да реагују у случају пожара, поплава, земљотреса и других несрећа, као и основе прве помоћи, за шта ће добити и сертификат.
„Полазници ће, након успјешно савладане обуке, бити уврштени у евиденцију цивилне заштите, јер је циљ да се повјереничка служба оснажи млађим кадровима“, наведено је у саопштењу Градске управе.
Из СНСД-а подсјећају да су пред градом и даље неријешени бројни комунални и инфраструктурни проблеми. Приоритети би, сматрају, требало да буду другачије постављени.
„Имамо пуно нагомиланих проблема који су у надлежности Града: гужве у саобраћају, рупе на путевима, недостатак капацитета у вртићима, смеће, нелегална градња... Има доста проблема који морају бити приоритет у односу на ово“, рекао је предсједник Градског одбора СНСД-а у Бањалуци Горан Маричић.
На питања колико ће програм коштати Град, из Градске управе нису одговорили. Чини се да је прва лекција већ научена у Бањалуци, судећи по овом случају, није најважније ко је надлежан, већ ко је донио одлуку да се пројекат спроведе.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
30 мин0
Свијет
33 мин0
Друштво
36 мин0
Економија
39 мин0
Најновије
20
35
20
23
20
23
20
20
20
18
Тренутно на програму