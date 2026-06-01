Logo
Large banner

Станивуковић не мари за одлуке Скупштине Града - покренуо "цивилни рок" на своју руку

Аутор:

Лана Остојић
01.06.2026 20:11

Коментари:

0
градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић
Фото: АТВ

Да градоначелник Бањалуке не мари за одлуке градске Скупштине показује и отворен позив за пријаве за такозвани цивилни рок.

Добровољна цивилна обука за младе у Бањалуци званично почиње у јулу ове године, а Град је обезбиједио средства за бесплатан смјештај, храну и превоз полазника – и то без сагласности Скупштине града, јер тај приједлог одлуке није добио потребну већину гласова.

Цивилни рок у Бањалуци добио је јавни позив прије него што је добио подршку одборника. Пројекат који ће бити финансиран из градског буџета већ има дефинисане рокове, услове и план обуке, иако га Скупштина није подржала. У конкурсу није наведено ни ко га формално расписује, каже предсједник Скупштине града, а предвиђено је и да буде објављен у Службеном гласнику и дневним новинама, што сада није случај.

„Доставили су то Скупштини, али сматрајући да то није никакав цивилни рок, већ другарски камп, донијели смо одлуку да не подржимо такву врсту дружења на Мањачи или гдје год је градоначелник то замислио. Након тога смо видјели да градоначелник самостално, без скупштинске одлуке, улази у такву авантуру“, рекао је предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић.

У овај програм градоначелник је позвао младе узраста од 18 до 25 година. Драшко Станивуковић тврди да је ријеч о програму који нуди корисна знања и вјештине које могу бити од значаја за цијело друштво у ванредним ситуацијама.

„Град обезбјеђује смјештај и исхрану за све дане обуке, превоз до кампа у Крупи на Врбасу, здравствено и животно осигурање у случају повреда, као и неопходну опрему за адекватно стицање знања и вјештина“, тврди градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић.

План је да стотину кандидата у првом циклусу прође обуку под надзором Одсјека за послове цивилне заштите и Професионалне територијалне ватрогасно-спасилачке јединице. Полазнике очекује двадесет радних дана обуке у Крупи на Врбасу, гдје ће учити како да реагују у случају пожара, поплава, земљотреса и других несрећа, као и основе прве помоћи, за шта ће добити и сертификат.

„Полазници ће, након успјешно савладане обуке, бити уврштени у евиденцију цивилне заштите, јер је циљ да се повјереничка служба оснажи млађим кадровима“, наведено је у саопштењу Градске управе.

Из СНСД-а подсјећају да су пред градом и даље неријешени бројни комунални и инфраструктурни проблеми. Приоритети би, сматрају, требало да буду другачије постављени.

„Имамо пуно нагомиланих проблема који су у надлежности Града: гужве у саобраћају, рупе на путевима, недостатак капацитета у вртићима, смеће, нелегална градња... Има доста проблема који морају бити приоритет у односу на ово“, рекао је предсједник Градског одбора СНСД-а у Бањалуци Горан Маричић.

На питања колико ће програм коштати Град, из Градске управе нису одговорили. Чини се да је прва лекција већ научена у Бањалуци, судећи по овом случају, није најважније ко је надлежан, већ ко је донио одлуку да се пројекат спроведе.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Драшко Станивуковић

Станивуковић цивилни рок

Цивилни рок Бањалука

Љубо Нинковић

Горан Маричић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Експлозија у Папуи

Свијет

Појавио се наводни снимак експлозије бомбе из Другог свјетског рата

30 мин

0
Руски војници шетају прије војне параде поводом Дана побједе у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Њемачком у Другом свјетском рату.

Свијет

Москва покренула правну битку за замрзнуту имовину

33 мин

0
Улаз у Дом здравља у Бањалуци.

Друштво

Љекари породичне медицине "завезаних руку“: Ограничења у прописивању лијекова стварају притисак

36 мин

0
Бубић у Дрвару

Економија

Бубић: Влада Српске донирала погону у Дрвару 200.000 КМ

39 мин

0

Више из рубрике

Метео радар 1. јун 2026.

Бања Лука

Метео радар: Када би мрачни облаци могли одлетјети изнад Бањалуке

4 ч

0
Да ли ће и Кнез Лазар осванути у „изолир траци“: Како је Станивуковић промијенио плочу

Бања Лука

Да ли ће и Кнез Лазар осванути у „изолир траци“: Како је Станивуковић промијенио плочу

8 ч

16
Заказана сједница бањалучке Скупштине

Бања Лука

Заказана сједница бањалучке Скупштине

8 ч

0
Бањалука

Бања Лука

Сутра обустава саобраћаја у центру Бањалуке

8 ч

0

  • Најновије

20

35

Ученик напао школског друга сјекиром, нанио му повреде у предјелу груди: Огласила се директорица школе

20

23

Путин: Крвави злочин у Старобељску неће остати некажњен

20

23

НБА искуство у Бањалуци: Герет и Харпер инспирација младима

20

20

Ројевић за АТВ: Охрид је европска сензација

20

18

Воз ударио у аутомобил у Сарајеву

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner