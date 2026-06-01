Путин: Крвави злочин у Старобељску неће остати некажњен

01.06.2026 20:23

Фото: Tanjug/Vyacheslav Prokofyev/Sputnik/Kremlin Pool

Напад на град Старобељск је крвави злочин који је починила украјинска хунта и неће остати некажњен, изјавио је руски предсједник Владимир Путин.

Путин је на састанку о току истраге терористичког напада у Старобељску и мјерама подршке повријеђенима рекао да сви злочинци морају добити заслужену казну.

Он је изразио саучешће породицама жртава, поручивши да ученици колеџа треба да заврше школску годину, а матуранти да добију своје дипломе.

Истакао је да напад није био случајан.

Састанку су присуствовали генерални тужилац Александар Гуцан, потпредсједник Владе Татјана Голикова, предсједник Истражног комитета Александар Бастрикин, лидер Луганске Народне Републике Леонид Пасечник и предсједник Старобељског општинског округа Владимир Черњев.

Украјински дронови су у ноћи између 21. и 22. маја погодили интернат колеџа у којем се налазило 86 ученика.

Напад је довео до урушавања зграде, погинуо је 21 тинејџер, док су 44 особе повријеђене.

Преживели тинејџери испричали су да су беспилотне летјелице дуго кружиле изнад интерната и гађале прецизно одабране циљеве.

Као одговор, руска војска је извела ударе на циљеве повезане са војним руководством Украјине, користећи ракете "орешник", "кинџал", "искандер" и "циркон".

Путин: Крвави злочин у Старобељску неће остати некажњен

