Путин: Крвави злочин у Старобељску неће остати некажњен

Аутор:АТВ
Коментари:0
Напад на град Старобељск је крвави злочин који је починила украјинска хунта и неће остати некажњен, изјавио је руски предсједник Владимир Путин.
Путин је на састанку о току истраге терористичког напада у Старобељску и мјерама подршке повријеђенима рекао да сви злочинци морају добити заслужену казну.
Хроника
Воз ударио у аутомобил у Сарајеву
Он је изразио саучешће породицама жртава, поручивши да ученици колеџа треба да заврше школску годину, а матуранти да добију своје дипломе.
Истакао је да напад није био случајан.
Састанку су присуствовали генерални тужилац Александар Гуцан, потпредсједник Владе Татјана Голикова, предсједник Истражног комитета Александар Бастрикин, лидер Луганске Народне Републике Леонид Пасечник и предсједник Старобељског општинског округа Владимир Черњев.
Бања Лука
Станивуковић не мари за одлуке Скупштине Града - покренуо "цивилни рок" на своју руку
Украјински дронови су у ноћи између 21. и 22. маја погодили интернат колеџа у којем се налазило 86 ученика.
Напад је довео до урушавања зграде, погинуо је 21 тинејџер, док су 44 особе повријеђене.
Преживели тинејџери испричали су да су беспилотне летјелице дуго кружиле изнад интерната и гађале прецизно одабране циљеве.
Свијет
Појавио се наводни снимак експлозије бомбе из Другог свјетског рата
Као одговор, руска војска је извела ударе на циљеве повезане са војним руководством Украјине, користећи ракете "орешник", "кинџал", "искандер" и "циркон".
(СРНА)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
39 мин0
Градови и општине
47 мин0
Градови и општине
55 мин0
БиХ
59 мин0
Свијет
30 мин0
Свијет
33 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
20
35
20
23
20
23
20
20
20
18
Тренутно на програму