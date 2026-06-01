УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМАК: Ајкула откинула ногу дјечку у Бразилу - спасиоце молио само ово

Једанаестогодишњи дјечак нападнут је у недјељу од стране ајкуле на популарној и препуној плажи у Бразилу. Дјечак је у нападу изгубио лијеву ногу, а према ријечима очевидаца, очајнички је молио спасиоце да га не пусте да умре.
Напад се догодио око 13.40 часова по локалном времену на плажи Пиједаде у граду Жабоатао дос Гуарарапес. Дјечак је задобио тешке повреде у предјелу кука. На снимку се види група мушкараца како извлачи непомично тијело дјечака на обалу, док бројни купачи у шоку чекају долазак хитне помоћи.
Локални медији идентификовали су дјечака као Жоаоа Лукаса Кастора Немезија Салеса, који је на плажи био са ујаком Алдемиром Жозеом и још двоје дјеце.
„Сви смо били у мору прије напада, а ја сам управо изашао из воде и оставио дјецу да се купају“, рекао је потресени Жозе. „Чуо сам чудан звук, а када сам се окренуо, видио сам само крв. Нисам ни тренутка размишљао, одмах сам утрчао у воду да извучем свог сестрића. Био је свјестан и само ме је молио да га не пустим да умре.“
Спасиоци су пружали прву помоћ дјечаку до доласка хитне службе, након чега је превезен у болницу. Према најновијим информацијама, дјечак је сада свјестан и у стабилном стању.
Ватрогасне службе су нагласиле да је напад извршен у зони гдје су постављене табле упозорења на опасност од ајкула. Данисе Алвеш из Државног комитета за праћење инцидената са ајкулама подсјетила је да је ово 83. забележени напад у држави Пернамбуко од 1992. године, од чега се чак 24 догодило управо на плажи Пиједаде. Ово је трећи сусрет са ајкулом у овој држави од почетка године, преноси Телеграф.
