Logo
Large banner

УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМАК: Ајкула откинула ногу дјечку у Бразилу - спасиоце молио само ово

Аутор:

АТВ
01.06.2026 20:45

Коментари:

0
Плажа у Бразилу на којој је ајкула откинула ногу дјечаку.
Фото: Printscreen/Youtube/ New York Post

Једанаестогодишњи дјечак нападнут је у недјељу од стране ајкуле на популарној и препуној плажи у Бразилу. Дјечак је у нападу изгубио лијеву ногу, а према ријечима очевидаца, очајнички је молио спасиоце да га не пусте да умре.

Напад се догодио око 13.40 часова по локалном времену на плажи Пиједаде у граду Жабоатао дос Гуарарапес. Дјечак је задобио тешке повреде у предјелу кука. На снимку се види група мушкараца како извлачи непомично тијело дјечака на обалу, док бројни купачи у шоку чекају долазак хитне помоћи.

Локални медији идентификовали су дјечака као Жоаоа Лукаса Кастора Немезија Салеса, који је на плажи био са ујаком Алдемиром Жозеом и још двоје дјеце.

„Сви смо били у мору прије напада, а ја сам управо изашао из воде и оставио дјецу да се купају“, рекао је потресени Жозе. „Чуо сам чудан звук, а када сам се окренуо, видио сам само крв. Нисам ни тренутка размишљао, одмах сам утрчао у воду да извучем свог сестрића. Био је свјестан и само ме је молио да га не пустим да умре.“

Спасиоци су пружали прву помоћ дјечаку до доласка хитне службе, након чега је превезен у болницу. Према најновијим информацијама, дјечак је сада свјестан и у стабилном стању.

Ватрогасне службе су нагласиле да је напад извршен у зони гдје су постављене табле упозорења на опасност од ајкула. Данисе Алвеш из Државног комитета за праћење инцидената са ајкулама подсјетила је да је ово 83. забележени напад у држави Пернамбуко од 1992. године, од чега се чак 24 догодило управо на плажи Пиједаде. Ово је трећи сусрет са ајкулом у овој држави од почетка године, преноси Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ајкула

Бразил

повријеђен дјечак

Плажа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сјекира је забијена у пањ, иза се налази гомила хрпа дрва.

Србија

Ученик напао школског друга сјекиром, нанио му повреде у предјелу груди: Огласила се директорица школе

3 ч

0
НБА у Бањалуци

Кошарка

НБА искуство у Бањалуци: Герет и Харпер инспирација младима

3 ч

0
Putin Rusija rat Ukrajina

Свијет

Путин: Крвави злочин у Старобељску неће остати некажњен

3 ч

0
РК Охрид слави побједу

Остали спортови

Ројевић за АТВ: Охрид је европска сензација

3 ч

0

Више из рубрике

Putin Rusija rat Ukrajina

Свијет

Путин: Крвави злочин у Старобељску неће остати некажњен

3 ч

0
Експлозија у Папуи

Свијет

Појавио се наводни снимак експлозије бомбе из Другог свјетског рата

4 ч

0
Руски војници шетају прије војне параде поводом Дана побједе у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Њемачком у Другом свјетском рату.

Свијет

Москва покренула правну битку за замрзнуту имовину

4 ч

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп слуша током састанка кабинета у Бијелој кући, у сриједу, 27. маја 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп: Иран ништа није рекао о прекиду разговора са Вашингтоном

5 ч

0

  • Најновије

23

02

Дизел отишао испод 3 марке на неким пумпама

23

01

Пензионери нестрпљиво ишчекују поштара: Ево када почиње исплата пензија у ФБиХ

22

51

ЦИК БиХ: Странке масовно кривотвориле потписе за кандидатуру

22

50

Више особа убијено у стравичном случају породичног насиља: Рањен и полицајац

22

47

Овај предмет је имала свака кућа, а данас опет за њим луде

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner