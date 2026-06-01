Познати механичар: Ово је најбољи ауто, да га сви возе остао бих без посла

Куповина рабљеног аутомобила често је лутрија, а многи возачи притом траже модел који ће их годинама служити без скупих кварова.
Управо зато савјети искусних механичара често имају посебну тежину јер свакодневно раде с возилима свих марки и годишта те најбоље виде који аутомобили најдуже остају поуздани, пише "Експрес".
Један од њих је Џејмс Гудхенд, аутомеханичар и аутор књига, који је открио коју марку аутомобила сматра најпоузданијом на свијету те који аутомобил лично вози.
На питање коју би марку препоручио купцима који траже максималну поузданост, без оклијевања је издвојио јапанску Хонду.
"Ако вам буџет то допушта, купите јапански аутомобил. Најбоља од свих је Хонда. Они су заиста најбољи инжењери аутомобила на свијету. Када би сви возили Хонду, остао бих без посла”, рекао је Гудхенд.
Објаснио је да иза таквог става стоји дугогодишње искуство рада с Хондиним моделима.
“Изузетно су поуздани. На примјер, одржавам једну 20 година стару Хонду Сивик која је прешла више од 200 хиљада миља. Мотор и даље ради толико мирно да бисте на њему могли држати шољицу чаја, а толико је тих да је понекад тешко уопште примијетити ради ли. Тај је аутомобил прешао довољно километара да стигне до Мјесеца”, рекао је механичар.
Открио је и који аутомобил вози приватно. У његовој гаражи налази се шведски Волво В90, али и један модел који му је посебно прирастао срцу, преноси "Дневно".
“Вјероватно никога неће изненадити да имамо Волво В90. Али имам и BMW М3 који посједујем већ 15 година. У одређеним раздобљима служио је као породични аутомобил, а управо смо у њему нашег сина први пут довезли кући из породилишта”, испричао је Гудхенд.
Његово мишљење дијеле и бројни аутомобилски стручњаци. Тестирања која је ове године провео портал "Вот Кар?" показала су да се најновија Хонда Џез нашла међу три најбоље оцијењена мала аутомобила, при чему је посебно похваљена због своје практичности.
Рецензенти су истакли да је ријеч о моделу који можда никада није достигао продајне бројке неких конкурената, али се годинама истиче практичном унутрашњошћу и репутацијом изузетно поузданог аутомобила.
