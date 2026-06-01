Млада скочила у базен, па почела да се дави: Трагедија избјегнута за длаку

Скок у базен у вјенчаници и одијелу дјеловао је спонтано, разиграно и потпуно безазлено за овај пар, преноси Пеопле.
"То је нешто што сам раније виђала да други раде и мислила сам да би био забаван начин да завршимо вече“, изјавила је тридесетогодишња Шелби Крафорд.
Млада из Чатануге каже да је раније током дана успут поменула ту идеју, али план није постао стварност све до касно увече, када су љетна врућина и узбуђење због вјенчања достигли врхунац. Стојећи поред базена са својим супругом Коријем (35), одлука је одједном дјеловала сасвим природно.
"Пред крај вечери само смо рекли једно другом: да, хајде да то урадимо", присјећа се она.
Прије него што је скочила, Крафордова је мислила да ће моћи да контролише вјенчаницу под водом тако што ће рукама држати тканину спуштену уз бокове. Међутим, оног тренутка када је скочила у базен, потпуно је заборавила на то.
"Када сам заиста кренула да скочим, адреналин ме је потпуно обузео и нисам то урадила. Због тога ми је вјенчаница након скока прешла преко главе", присјећа се она.
Када је изронила, каже да су се тешки слојеви тканине одмах залијепили за њено лице. Иако више није била под водом, и даље није могла нормално да дише.
"Нисам била задржана испод воде, али једноставно нисам могла да дођем до даха", каже она.
У међувремену, гости који су се налазили у близини наставили су да снимају оно за шта су вјеровали да је безбрижан и забаван тренутак са краја свадбене вечери. Крафордова каже да нико није схватио да има проблема, јер није вриштала нити панично махала рукама.
"Заиста нису могли да примјете да нешто није у реду. Рекли су да сам током свега дјеловала толико смирено и тихо", објашњава она.
Срећом, Кори је већ био поред ње у базену и брзо јој је помогао да склони вјенчаницу са лица. Чак и тада, каже Крафордова, присутни нису одмах схватили колико је ситуација била озбиљна.
"Били су шокирани", каже она.
Пар је касније објавио видео на ТикТоку, написавши у тексту: "Саксофони постају све гласнији док ме сви снимају како се давим у вјенчаници. Нису очекивали да ће милиони људи гледати овај застрашујући тренутак на мрежи, иако сада има 2,2 милиона прегледа. Крофорд каже да га готово уопште није објавила".
"Смијешно нам је што је уопште постао виралан јер смо то радили само забаве ради. „Скоро да нисам ни објавила видео", каже млада.
Сада се пар углавном смије том тренутку, иако Крофорд признаје да ће им сјећање вјероватно остати заувијек у сјећању. Она каже да је инцидент већ постао једна од оних прича за које знају да никада неће престати да слушају.
"Апсолутно“, каже она када је питају да ли ће их тај тренутак пратити кроз брак. Никада нећемо ово заборавити", закључује она.
