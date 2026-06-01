Тијело нестале нуклеарне научнице пронађено након годину дана

Тијело нестале раднице нуклеарне лабораторије пронађено је готово годину дана након што је нестала без трага, а поред њених посмртних остатака пронађен је и пиштољ.
Ријеч је о најновијем у низу мистериозних нестанака и необичних смрти особа повезаних са неким од најтајновитијих америчких објеката за националну безбједност.
Посмртни остаци 54-годишње Мелисе Касијас, која је радила у Националној лабораторији Лос Аламос у америчкој савезној држави Нови Мексико, пронађени су током викенда у Националном парку Карсон, око десет километара од мјеста на којем је посљедњи пут виђена жива 26. јуна 2025. године. Полиција савезне државе Нови Мексико потврдила је њен идентитет у понедјељак.
У области Мекгафи Риџ пронађен је и пиштољ поред тијела, али власти још нису утврдиле тачан узрок смрти нити вријеме када је преминула. Тијело је пронашао планинар на подручју гдје екипе америчке Шумарске службе од децембра редовно раде на пројекту обнове природног станишта.
Human remains discovered in a remote area of Carson National Forest have been identified as those of Melissa Casias, a 53-year-old resident of Ranchos de Taos, New Mexico.— RELISH WIRE NEWS (@relishwirenews) June 1, 2026
Casias had been missing since June 26, 2025.
A hiker located the remains on May 28, 2026, in the McGaffey… pic.twitter.com/P47NwetSxH
Касијасова је радила као административна помоћница у лабораторији основаној током Другог свјетског рата за потребе Пројекта Менхетн, која је и данас уско повезана са америчким истраживањима нуклеарног наоружања.
На дан нестанка, ова удата жена и мајка обрисала је све податке са својих телефона, оставила их заједно са личним документима и напустила свој дом у месту Ранчос де Таос, удаљеном око 110 километара сјевероисточно од Санта Феа.
Прије тога се Маркова супруга, који такође ради у лабораторији Лос Аламос, одвезла на посао. Наводно је потом рекла да је заборавила службену пропусницу и да мора да се врати кући.
Њихова кћерка Сијера изјавила је истражитељима да јој је мајка тог дана донијела сендвич и рекла да планира да ради од куће јер је заборавила пропусницу.
Надзорне камере посљедњи пут су је снимиле како сама пјешачи источно државним путем 518, око пет километара од куће, у 14:20 сати по локалном времену.
Још није познато да ли је Касијасова поседовала пиштољ пронађен поред тијела, а полиција Новог Мексика наставља истрагу и покушава да утврди поријекло оружја.
Мелиса Касијас једна је од четири особе које су посљедњих година нестале или изненада преминуле, а биле су повезане са америчким војним и нуклеарним програмима.
Међу њима је и бивши радник Лос Аламоса, Ентони Чавез (79), који је нестао без трага након што је 4. маја 2025. пјешице напустио свој дом, само седам недјеља прије нестанка Мелисе Касијас.
Нестао је и Стивен Гарсија, државни запосленик који је радио за велики државни објекат у граду Албукеркију. Он је 28. августа 2025. изашао из куће носећи само пиштољ и без икаквих личних докумената, након чега му се губи сваки траг.
