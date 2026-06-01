Орлови наставили побједнички низ на Свјетском првенству

Мушка 3x3 репрезентација Србије остварила је велику побједу на Свјетском првенству, савладавши актуелног шампиона, селекцију Шпаније, резултатом 16:12.
Након што су раније током вечери надиграли Мадагаскар, српски баскеташи су против Шпанаца одиграли тактички беспријекоран меч.
У тврдој и дефанзивно оријентисаној утакмици, пресудила је индивидуална класа Страхиње Стојачића, који је са девет поена био најефикаснији појединац сусрета.
Србија сада има максималан учинак од двије побједе из два меча, чиме је потврдила статус једног од главних фаворита за освајање титуле.
