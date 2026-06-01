Милан Калинић о односу са Жељком Обрадовићем: Направила се та фама, сујета је убила све код нас

Калинић је одмах на почетку желио да разјасни спекулације које круже у јавности, а тичу се његовог наводног анимозитета према стратегу црно-бијелих.

- Направила се та фама, да ја не волим Жељка Обрадовића, да ја мрзим Жељка. Напротив! Ја за Жељка мислим да је најбољи тренер свих времена. Девет титула... - почео је Калинић, али је потом објаснио и другу страну медаље и своје виђење тренутне ситуације.

- Био сам у убјеђењу да се он није снашао мало у овом времену са овим новим играчима какви су, како функционише све, и да то није то. И ја мислим да ће се многи људи из кошарке сложити, чак навијачи Партизана, сложити са мном, многи.

За крај, Калинић се осврнуо на менталитет нашег народа и немогућност прихватања другачијег мишљења.

- Сујета је убила све код нас. Много смо сујетни, много критику схватамо као непријатељство - закључио је Милан Калинић, иначе познат као велики навијач Црвене звезде, преноси Телеграф.