Милан Калинић о односу са Жељком Обрадовићем: Направила се та фама, сујета је убила све код нас

Аутор:АТВ
Коментари:0
Популарни глумац и водитељ, Милан Калинић, гостовао је у емисији "Дођи на Тројку" на УНА телевизији, гдје је отворено говорио о свом односу према лику и дјелу најтрофејнијег европског тренера, Жељка Обрадовића.
Калинић је одмах на почетку желио да разјасни спекулације које круже у јавности, а тичу се његовог наводног анимозитета према стратегу црно-бијелих.
- Направила се та фама, да ја не волим Жељка Обрадовића, да ја мрзим Жељка. Напротив! Ја за Жељка мислим да је најбољи тренер свих времена. Девет титула... - почео је Калинић, али је потом објаснио и другу страну медаље и своје виђење тренутне ситуације.
- Био сам у убјеђењу да се он није снашао мало у овом времену са овим новим играчима какви су, како функционише све, и да то није то. И ја мислим да ће се многи људи из кошарке сложити, чак навијачи Партизана, сложити са мном, многи.
За крај, Калинић се осврнуо на менталитет нашег народа и немогућност прихватања другачијег мишљења.
- Сујета је убила све код нас. Много смо сујетни, много критику схватамо као непријатељство - закључио је Милан Калинић, иначе познат као велики навијач Црвене звезде, преноси Телеграф.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
11
15
11
11
11
04
11
01
10
49
Тренутно на програму