Оклахома спрема "бомбу" након пада са трона НБА?

Наде Оклахоме да освоје двије шампионске титуле завршене су поразом од Сан Антонија у мајсторици Запада.
Тај пораз могао би довести до великих промјена између двије сезоне, а звијезда Милвокија Јанис Адетокумбо се већ појављује као потенцијална мета.
Сматра се да би Оклахома могла да проба да постигне велики договор са Јанисом, фокусираним на Холмгрена и више пикова на драфту.
Долазак Јаниса би највјероватније значио растанак са Холмгреном, који се послије мајсторице нашао на мети критика због "танке" партије.
Оклахома је у заиста доброј позицији на драфту и располаже једном од најјачих позиција.
Јанис је члан Бакса од доласка у НБА лигу 2013. Шампион је био 2021, а МВП 2019. и 2020. године, преноси б92.
